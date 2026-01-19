Neues Weiterbildungsangebot für NÖ Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte

St. Pölten (OTS) -

Der neue Online-Campus der Jugend:info NÖ unter www.jugendinfo-noe.at/jugendinfo-campus/ bietet eine Vielzahl an Inhalten, die Grundlagenwissen vermitteln, neue Perspektiven eröffnen und praktische Unterstützung für die tägliche Arbeit in der Gemeinde bieten. Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont die Bedeutung des neuen Angebots: „Unsere Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte sind wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Anliegen junger Menschen vor Ort. Mit dem Online-Campus der Jugend:info NÖ bieten wir ihnen ein modernes Tool, das ihnen dabei hilft, ihre Aufgabe bestmöglich zu erfüllen und Jugendarbeit zeitgemäß zu gestalten.“ Der Online-Campus richtet sich sowohl an neu bestellte Mandatarinnen und Mandatare, die in ihre Funktion hineinwachsen möchten, als auch an erfahrene Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte, die ihre Kompetenzen erweitern wollen. Die Themen reichen von Grundlagen der Jugendarbeit über Beteiligungsprozesse bis hin zu Demokratiebildung oder Projektmanagement. Durch den digitalen Zugang ist die Weiterbildung jederzeit und ortsunabhängig möglich. „Ich freue mich besonders, dass wir mit diesem Angebot die Qualität der Jugendarbeit in Niederösterreich nachhaltig stärken. Dank des Online-Campus der Jugend:info NÖ können Engagement und Know-how Hand in Hand gehen“, unterstreicht Teschl-Hofmeister und fügt hinzu: „Genau das braucht es, um die Jugend in den Gemeinden bestmöglich zu begleiten.“ Die Jugend:info NÖ und das Team des Jugend:Gemeinde:Services stehen den Gemeinden Niederösterreichs zusätzlich als direkte Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützen die Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte auch weiterhin mit individuellen Beratungsmöglichkeiten und praxisnahen Beispielen. „Unsere Gemeinden sind Lebensräume für junge Menschen. Mit gut ausgebildeten Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäten schaffen wir die Grundlage dafür, dass sich Jugendliche gehört, unterstützt und eingeladen fühlen, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten“, so Teschl-Hofmeister. Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected], bzw. Online-Campus www.jugendinfo-noe.at/jugendinfo-campus/