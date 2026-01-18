  • 18.01.2026, 13:38:32
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ÖVP - Edelmann: Sanierung der Hermesvilla darf nicht weiter aufgeschoben werden

SPÖ-Neos-Stadtregierung muss Verantwortung für den Erhalt historischer Kulturgüter wahrnehmen

Wien (OTS) - 

Wie ein aktueller Bericht des ORF Wien zeigt, verzögert sich die dringend notwendige Sanierung der denkmalgeschützten Hermesvilla im Lainzer Tiergarten erneut. Damit bleibt eines der bedeutendsten historischen Bauwerke der Stadt weiterhin in einem baulich problematischen Zustand.

Für die Kultursprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Judith Edelmann, ist diese Entwicklung nicht länger hinnehmbar: „Die Hermesvilla ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes Wiens. Dass ihre Sanierung seit Jahren immer wieder verschoben wird, zeigt ein besorgniserregendes Maß an Untätigkeit im Umgang mit historischen Kulturgütern“

Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt habe der Stadtrechnungshof auf den Sanierungsbedarf hingewiesen. „Wenn bekannte Mängel über so lange Zeit nicht behoben werden, entstehen nicht nur höhere Folgekosten, sondern auch ein reales Risiko für den dauerhaften Erhalt dieses Denkmals“, warnt Edelmann.

Gerade angesichts der Bedeutung der Hermesvilla für die Wiener Stadtgeschichte brauche es klare Prioritäten in der Kulturpolitik. „Es reicht nicht, sich zum kulturellen Erbe zu bekennen – dieses Bekenntnis muss sich auch in konkreten Entscheidungen und einer gesicherten Finanzierung widerspiegeln“, betont die Kultursprecherin.

Edelmann fordert daher ein rasches und verbindliches Vorgehen seitens der SPÖ-Neos-Stadtregierung: „Die Sanierung der Hermesvilla muss endlich auf eine verlässliche Grundlage gestellt werden. Der Erhalt historischer Bauwerke darf nicht weiter aufgeschoben werden – er ist eine Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen.“

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