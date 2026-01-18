Projekte für Wiener Ehrenamtswoche 2026 gesucht!

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien und WIENXTRA laden gemeinnützige Vereine und Organisationen ein, Projekte für die 6. Wiener Ehrenamtswoche einzureichen. Seit 2021 ermöglicht die Wiener Ehrenamtswoche Kindern und Jugendlichen, freiwilliges und gemeinnütziges Engagement hautnah zu erleben. Unter dem Motto „Einfach machen!“ können Schülerinnen und Schüler von 24. Juni bis 1. Juli aktiv werden und gemeinnütziges Engagement hautnah erleben.

„Einfach machen!“ – Ehrenamt als Lernerfahrung

Kurz vor den Sommerferien heißt es für zahlreiche Schulklassen jedes Jahr „Einfach machen!“ – in Projekten von gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und städtischen Einrichtungen können Schüler*innen aktiv werden: für die Umwelt, für die Gesellschaft, für Wien. In den vergangenen Jahren haben über 19.500 Schüler*innen aus mehr als 820 Wiener Schulklassen an der Ehrenamtswoche teilgenommen. Sie packten Hygienetaschen für obdachlose Menschen, spielten Tischtennis mit Senior*innen, sammelten Lebensmittel für Armutsbetroffene, säuberten Spielplätze und vieles mehr.

„Wenn sich Schüler*innen ehrenamtlich engagieren, lernen sie auch außerhalb des Klassenzimmers fürs Leben: Sie übernehmen Verantwortung, arbeiten im Team und erleben, dass ihr Einsatz etwas bewirkt. Ehrenamt macht gesellschaftliche Zusammenhänge greifbar, fördert soziale Kompetenzen und stärkt das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Deshalb laden wir Organisationen ein, Projekte einzureichen und Schulklassen diese wertvollen Erfahrungen zu ermöglichen.”, betont Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Gemeinnützige Projekte für Schulklassen gesucht

Für die Ehrenamtswoche 2026 werden gemeinnützige Projekte gesucht, bei denen Schüler*innen aller Schulstufen und Schulformen aktiv mitanpacken können. Die Projekte müssen ein gemeinnütziges Ziel verfolgen, den Schüler*innen aktive Mitarbeit ermöglichen und in der Aktionswoche umsetzbar sein.

„Für viele Organisationen ist die Ehrenamtswoche eine wertvolle Gelegenheit, junge Menschen für ihre Arbeit zu begeistern und neue Perspektiven in ihre Projekte zu holen. Die Zusammenarbeit mit Schulklassen bringt frische Energie und macht sichtbar, wie vielfältig freiwilliges Engagement in Wien ist“, erklärt Maria Wildfellner, Projektleiterin der Wiener Ehrenamtswoche bei WIENXTRA.

Mitmachen und Einreichen bis 22. März

Projekteinreichungen für die 6. Wiener Ehrenamtswoche sind bis zum 22. März 2026 auf wienxtra.at/ehrenamtswoche möglich. Teilnehmen können gemeinnützige Vereine, NGOs, NPOs, Social-Profit-Unternehmen und weitere gemeinwohlorientierte Einrichtungen. Auch Kooperationen zwischen Organisationen sind willkommen. Für Interessierte bietet WIENXTRA außerdem am 12. Februar einen Online-Infotermin an.

Über die Wiener Ehrenamtswoche

Die Wiener Ehrenamtswoche ist ein Projekt der Stadt Wien und wird von WIENXTRA umgesetzt. Initiiert wurde die Ehrenamtswoche durch Kinder und Jugendliche im Rahmen der Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien und findet 2026 bereits zum 6. Mal statt. Unter den teilnehmenden Vereinen und Organisationen waren in den vergangenen Jahren unter anderem die Caritas, das Wiener Hilfswerk, Jugend am Werk, die Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, das Flüchtlingsprojekt Ute Bock und viele weitere vertreten. Die Projekte zeigen die Vielfalt an Bereichen, in denen freiwilliges Engagement eine tragende Rolle für das Gemeinwohl spielt und reichen von der Pflege von Obstbäumen, dem Sammeln von Sachspenden für armutsbetroffene Wiener*innen, Müllsammelaktionen, bis hin zu Upcycling-Initiativen, Smartphone-Beratung für ältere Menschen und Aktionen zu Kinderrechten.

Weitere Infos unter wienxtra.at/ehrenamtswoche