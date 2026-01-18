AVISO: Montag 10.00 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien mit Landesparteiobmann Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp

Klubobmann Maximilian Krauss

Themen: „Milliardengrab Mindestsicherung - was die unkontrollierte Zuwanderung Wien kostet“

Plenarvorschau: Dringlicher Antrag im Wiener Gemeinderat

Wann: Montag, 19. Jänner 2026, 10.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!