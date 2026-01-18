- 18.01.2026, 10:51:02
- /
- OTS0015
AVISO: Montag 10.00 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien mit Landesparteiobmann Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Milliardengrab Mindestsicherung - was die unkontrollierte Zuwanderung Wien kostet
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp
Klubobmann Maximilian Krauss
Themen: „Milliardengrab Mindestsicherung - was die unkontrollierte Zuwanderung Wien kostet“
Plenarvorschau: Dringlicher Antrag im Wiener Gemeinderat
Wann: Montag, 19. Jänner 2026, 10.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW