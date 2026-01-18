- 18.01.2026, 10:15:02
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Erinnerung: Morgen: PK Wiener Volkspartei - Vorschau auf Gemeinderat und Landtag - Neos haben Wiener Bildungsressort nicht im Griff
Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:
„Vorschau auf Gemeinderat und Landtag - Neos haben Wiener Bildungsressort nicht im Griff“
Der rasante Anstieg der außerordentlichen Schüler in Wien, der Förderskandal in den Wiener Kindergärten und das Kontrollversagen bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Die kommenden Plenartage stehen im Zeichen, dass die Neos das Wiener Bildungsressort nicht im Griff haben.
Teilnehmer:
- Landesparteiobmann Markus Figl
- Klubobmann Harald Zierfuß
Datum: Montag, 19. Jänner 2026
Ort: Klub der Wiener Volkspartei, Rathaus, Stiege 8, Halbstock, Zimmer 222
Zeit: 09:00
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].
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Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
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