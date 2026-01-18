  • 18.01.2026, 10:15:02
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Erinnerung: Morgen: PK Wiener Volkspartei - Vorschau auf Gemeinderat und Landtag - Neos haben Wiener Bildungsressort nicht im Griff

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:

„Vorschau auf Gemeinderat und Landtag - Neos haben Wiener Bildungsressort nicht im Griff“

Der rasante Anstieg der außerordentlichen Schüler in Wien, der Förderskandal in den Wiener Kindergärten und das Kontrollversagen bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Die kommenden Plenartage stehen im Zeichen, dass die Neos das Wiener Bildungsressort nicht im Griff haben.

Teilnehmer:

  • Landesparteiobmann Markus Figl
  • Klubobmann Harald Zierfuß

Datum: Montag, 19. Jänner 2026

Ort: Klub der Wiener Volkspartei, Rathaus, Stiege 8, Halbstock, Zimmer 222

Zeit: 09:00

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

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