Erinnerung: Morgen: PK Wiener Volkspartei - Vorschau auf Gemeinderat und Landtag - Neos haben Wiener Bildungsressort nicht im Griff

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:

„Vorschau auf Gemeinderat und Landtag - Neos haben Wiener Bildungsressort nicht im Griff“

Der rasante Anstieg der außerordentlichen Schüler in Wien, der Förderskandal in den Wiener Kindergärten und das Kontrollversagen bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Die kommenden Plenartage stehen im Zeichen, dass die Neos das Wiener Bildungsressort nicht im Griff haben.

Teilnehmer:

Landesparteiobmann Markus Figl

Klubobmann Harald Zierfuß

Datum: Montag, 19. Jänner 2026

Ort: Klub der Wiener Volkspartei, Rathaus, Stiege 8, Halbstock, Zimmer 222

Zeit: 09:00