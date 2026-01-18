  • 18.01.2026, 10:04:32
  • /
  • OTS0009

ÖVP - Keri: Sparen bei Wiener Bädern trifft vor allem Familien – SPÖ-Neos-Stadtregierung setzt erneut falsche Prioritäten

Einschränkungen bei Öffnungszeiten und Angeboten sind der falsche Weg – Strukturelle Einsparungen bleiben aus – Wiener zahlen mehr und bekommen weniger Leistung

Wien (OTS) - 

Wie die heutige Berichterstattung der „Kronen Zeitung“ zeigt, plant die SPÖ-Neos-Stadtregierung offenbar Sparmaßnahmen bei den Wiener Bädern. Unter anderem sollen Öffnungszeiten eingeschränkt, Saunen über längere Zeiträume geschlossen und Personalressourcen reduziert werden.

Für die Familien - und Bädersprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri, ist das ein weiteres Beispiel dafür, dass die Stadtregierung erneut am falschen Ende spart. „Gerade die Wiener Bäder sind für viele Familien, Kinder und Jugendliche ein unverzichtbares Freizeit- und Sportangebot. Anstatt endlich im eigenen System zu sparen, greift Rot-Pink dort ein, wo es für die Wienerinnen und Wiener sofort spürbar wird. Während Familien weniger Leistung erhalten, bleiben große Ausgabenblöcke, wie ineffiziente Strukturen oder Förderungen unangetastet. Nicht zu vergessen die grassierende Misswirtschaft bei Großprojekten der SPÖ-Neos-Stadtregierung. Auch die aktuellen Berichte des Stadtrechnungshofs zu MA 10 und MA 11 haben bekanntlich gezeigt, in welchen dubiosen und dunklen Kanälen das Steuergeld der Wienerinnen und Wiener eigentlich versinkt“, so Keri weiter.

Dass seitens des verantwortlichen Stadtrats gleichzeitig betont wird, keine Bäder schließen zu wollen, könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kürzungen im laufenden Betrieb sehr wohl spürbare Auswirkungen auf Qualität und Verfügbarkeit der Angebote haben. „Am Ende bedeutet das weniger Service, eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten und längere Wartezeiten – und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Eintrittspreise mit Jahresbeginn deutlich erhöht wurden. Die Wienerinnen und Wiener zahlen also mehr, bekommen aber weniger Leistung. Das ist schlicht nicht nachvollziehbar“, stellt Keri klar.

Die Wiener Volkspartei fordert daher eine klare Kurskorrektur. „Wer sparen muss, soll dort ansetzen, wo es nachhaltig und verantwortungsvoll ist – und nicht bei Familien, Kindern sowie Freizeit- und Sportangeboten“, so Keri abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright