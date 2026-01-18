Gaál/Papai: Zukunft wird gebaut – Baustart für Gemeindebau NEU Nr. 26

Wien (OTS) -

Mit dem Projekt „Ichagasse 38“ im 21. Bezirk ist für einen weiterer Gemeindebau NEU der Baustart erfolgt. Damit entstehen 102 moderne und leistbare Gemeindewohnungen (1 – 4 Zimmer) mit privaten Freiflächen. Der neue Gemeindebau setzt auch bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit klare Akzente – unter anderem mit Wärmepumpe sowie Photovoltaik-Anlagen je Stiege inklusive Batteriespeicher als gemeinschaftliche Erzeugungsanlage.

Ein großzügiger Garten mit Urban Gardening und Naschhecken schafft direkt vor der Haustür Platz für Erholung und Begegnung. Vom neuen Waldspielplatz und den aufgewerteten Erholungszonen profitieren auch die Bewohner*innen des angrenzenden Rudolf-Hitzinger-Hofes.

„Leistbares Wohnen ohne Eigenmittel, unbefristete Verträge und hohe Wohnqualität – dafür steht der Wiener Gemeindebau seit vielen Generationen. Mit dem neuen Gemeindebau in der Ichagasse schaffen wir über 100 zusätzliche, sehr gut nutzbare Wohnungen mit privaten Freiflächen, großzügigen Gemeinschaftsräumen und einem attraktiven Grün- und Freiraumangebot. Wärmepumpe, Photovoltaik und Dachbegrünung sorgen dafür, dass leistbares Wohnen und Klimaschutz Hand in Hand gehen – und dass auch das Umfeld profitiert“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Junge Familien suchen neuen Wohnraum - der Bedarf an leistbarem Wohnen im familienfreundlichen Floridsdorf wächst. Der Gemeindebau NEU in der Ichagasse schafft über 100 neue Wohnungen und setzt die starke Tradition des kommunalen Wohnbaus in unserem Bezirk fort. Besonders freut mich, dass hier zukunftsfit gebaut wird – mit Fernwärme, Wärmepumpe und Photovoltaik. So entsteht ein modernes Zuhause mit hoher Qualität und langfristig stabilen Betriebskosten“, sagt Bezirksvorsteher Georg Papai.

„Gemeindebau NEU steht für spürbare Qualität im Alltag: gut geschnittene Wohnungen, stufenlos erreichbare Erschließung und Orte, an denen ein Miteinander entstehen kann. Genau darauf ist die Anlage in der Ichagasse ausgelegt – mit Gemeinschaftsräumen, Gemeinschaftsgärten und einem Freiraumangebot, das für die gesamte Umgebung einen Mehrwert bringt. Die daraus entstehenden vielfältigen Kommunikationszonen sowie Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Nutzung der Freiräume stärken sowohl die Wohnqualität als auch den sozialen Zusammenhalt“, erklären Wiener-Wohnen-Direktorin Karin Ramser und WIGEBA-Vorstand Paul Steurer.

Viel Raum für Gemeinschaft, Spiel und Erholung

Die Wohnhausanlage ist in drei Stiegen organisiert. In jeder Stiege sind Kinderwagenräume sowie direkt zugängliche Gemeinschaftsgärten vorgesehen. In Stiege 1 und 2 entstehen jeweils eine Waschküche und ein gemeinschaftlich nutzbarer Bereich („Washing-Lounge“). Stiege 3 erhält einen großen Gemeinschaftsraum mit vorgelagerter Terrasse – als flexibel nutzbarer Ort für Hausgemeinschaft und Aktivitäten.

Auch der Freiraum setzt klare Akzente: Urban-Gardening-Terrassen, Naschhecken sowie ein naturnaher Kinder- und Jugendspielplatz („Waldspielplatz“) schaffen Platz für Bewegung und Begegnung – und werten zugleich die Erholungszonen in der Umgebung auf.

Der Gemeindebau NEU Ichagasse 38 im Überblick

· 102 Gemeindewohnungen (1 - 4 Zimmer) mit Balkon/Terrasse, EG-Wohnungen mit Eigengärten

· Alle 3 Stiegen mit Aufzugsanlagen; Einlagerungsräume, Müllsammelraum und Technik im Untergeschoss

· Mobilität: 130 Fahrradabstellplätze, davon 23 für Sonder-/Lastenräder; 110 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage

· Architektur: ARGE Chaix & Morel et associés / Christian A. Pichler ZT GmbH

Nachhaltigkeit und Energie

Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme sowie eine Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Tiefensonden. Zusätzlich ist je Stiege eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher als gemeinschaftliche Erzeugungsanlage vorgesehen. Regenwasser wird über Versickerungsanlagen auf Eigengrund geführt. Die Dächer werden als Gründächer ausgeführt und zusätzlich mit PV-Modulen belegt.

Wiens Gemeindebau wächst und wächst

Die neue Generation der Wiener Gemeindebauten ist ein international beachtetes Erfolgsmodell: 16 neue Gemeindebauten in neun Wiener Bezirken sind bereits übergeben und bezogen – rund 3.900 Bewohner*innen haben dort ein leistbares, modernes und ökologisch nachhaltiges Zuhause gefunden. 10 neue Gemeindebauten in sieben Bezirken sind aktuell in Bau. Weitere Baustarts und Übergaben stehen für die kommenden Monate bereits auf dem Programm. So können schon in wenigen Wochen 300 Bewohner*innen in den neuen Gemeindebau in der Ljuba-Welitsch-Promenade 18 im 3. Bezirk einziehen.

Insgesamt wurden mittlerweile 5.700 Wohnungen für rund 13.000 Bewohner*innen auf den Weg gebracht. Die Wiener Stadtregierung hat zudem beschlossen, in den kommenden fünf Jahren weitere 1.500 neue Gemeindewohnungen in die Planung und Umsetzung zu bringen.