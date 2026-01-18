  • 18.01.2026, 09:20:02
  • /
  • OTS0004

ÖVP - Zierfuß/Keri ad MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe: Kontrollversagen der Wiener Neos

Überhöhte Kosten, dubiose In-sich-Geschäfte und fehlende Kontrolle in der Wiener Kinder- und Jugendhilfe - Wiener ÖVP bringt Sachverhaltsdarstellung ein

Wien (OTS) - 

In einer betreuten Wohngemeinschaft, die von der MA 11 gefördert wird, wurden – wie der Stadtrechnungshof bekanntlich kürzlich aufdeckte - für vier minderjährige Kinder monatlich rund 10.000 Euro an Miet-, Betriebs- und Energiekosten verrechnet – bei einem Objekt, dessen Größe und Lage diese Kosten in keiner Weise rechtfertigen.

Die Einrichtung wurde mit einem außergewöhnlich hohen Tagsatz von über 770 Euro pro Kind gefördert – rund 44 Prozent mehr als bei vergleichbaren Einrichtungen. Dennoch griff die zuständige Behörde im Ressort der Neos nicht ein.

Für den Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß, bestätigt dieser Sachverhalt ein massives Kontrollversagen: „Wenn Großfamilien über dubiose Stiftungskonstrukte zehntausende Euro monatlich Fördergeld offenkundig in die eigene Tasche wirtschaften, schauen die politisch verantwortlichen Neos und SPÖ einfach weg und zahlen weiter Millionen Euro an Förderungen aus. Für vier Kinder wurde ein Haus aus dem Umfeld der eigenen Großfamilie um 10.000 Euro monatlich angemietet. Nicht nur, dass die Immobilie für diesen Zweck absolut unverhältnismäßig scheint – die Mietkosten liegen doppelt oder dreifach über dem Marktpreis. Dieser nächste offenkundige Fördermissbrauch reiht sich nahtlos in das Kontrollversagen der zuständigen Neos-Stadträtin ein.“

Besonders brisant seien zudem auch die personellen und wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Betreiberorganisation und Vermieter. Hierbei besteht der Verdacht eines besonders dreisten In-sich-Geschäfts „Wir werden daher eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einbringen. Dieser Fall muss sowohl strafrechtlich geprüft als auch politisch vollständig aufgeklärt werden“, so Zierfuß.

Auch Familiensprecherin Gemeinderätin Sabine Keri sieht den Fall als symptomatisch für ein größeres Problem: „Dieser Skandal rund um die MA 11 zeigt vor allem eines: extrem hohe Kosten, null Transparenz und mangelhafte Kontrolle. Während Millionen an Steuergeld fließen, fehlen klare Regeln und eine wirksame Aufsicht. Anstatt den Kindern Flügel zu verleihen, werden ihnen seitens der Neos regelrecht die Flügel gestutzt. Das ist untragbar.“

Zierfuß und Keri fordern daher eine umfassende Neuaufstellung der MA 11, klare Kontrollmechanismen sowie volle Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Mittel: „Es geht um das Wohl der Kinder – und um das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener in einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Steuergeld. In dieser Hinsicht sind die Neos mehr als nur enttäuschend."

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright