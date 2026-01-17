NEOS zu Kickl: 70 Minuten Keppelei, keine einzige Lösung

Wien (OTS) -

„Das war wieder einmal der gewohnte Rundumschlag, garniert mit viel Pathos und Plattitüden, aber mit null inhaltlicher Substanz“, sagt NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos nach der groß inszenierten Neujahrsrede von FPÖ-Chef Herbert Kickl. „Wer in 70 Minuten nur viel Keppelei zusammenbringt, aber keine einzige inhaltliche Ansage, hat nicht das Zeug zum Kanzler. Ein ,Volkskanzler‘ sollte für die Probleme, die das Volk hat, auch Lösungen parat haben. Davon ist bei der FPÖ aber genau nichts zu sehen.“

Es sei zu wenig, Österreich in den schönsten Farben zu malen, wenn man nicht dazusagt, wie das alles wahr werden soll, so Hoyos. „Wir wissen nach dieser Rede nur, dass Kickl unbedingt die Macht in unserem schönen Land übernehmen will, am liebsten die absolute Macht. Aber welche Maßnahmen, welche ,klaren Entscheidungen‘ er dann treffen würde, ist er wie immer völlig schuldig geblieben. WIE wollen Sie das Leben der Menschen wieder besser und leistbarer und das Wirtschaften wieder attraktiver und einfacher machen, Herr Kickl?

Verantwortung ist mehr als nur groß zu reden und auf alles und jeden zu schimpfen. Verantwortung ist mehr als ein besseres Österreich nur zu erträumen und zu versprechen. Verantwortung übernehmen heißt hart zu arbeiten, konkrete Ideen, konkrete Reformvorschläge und konkrete Lösungen auf den Tisch zu legen – so wie wir NEOS das machen. Die FPÖ hätte vor einem Jahr die Chance gehabt, Verantwortung zu übernehmen. Sie hat es nicht getan. Weil sie nicht das Zeug dazu hat, in schwierigen Zeiten Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Weil die FPÖ noch nie etwas geliefert hat, außer Skandalen und plakativer Symbolpolitik. Weil der FPÖ die Österreicherinnen und Österreicher und unser Land in Wahrheit völlig egal sind. Weil die FPÖ immer nur darauf schaut, was für die FPÖ am besten ist. Das ist feige. Das ist verantwortungslos. Und das ist unpatriotisch.“