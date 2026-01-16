  • 16.01.2026, 14:34:32
  • /
  • OTS0121

Hammer/Grüne zu Hafenecker: FPÖ agiert als parlamentarischer Arm der Rechtsextremen in Österreich

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ verkommt immer mehr zum parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus in Österreich. Der gestrige Auftritt ihres Generalsekretärs verfestigt dieses Bild noch weiter. Führende FPÖ-Politiker:innen beteiligen sich gerade offen an einer aktuellen rassistischen Hetzkampagne der Identitären, FPÖ-Funktionäre marschieren bei Demonstrationen der Identitären mit, und mittlerweile arbeiten Kader der Identitären sogar im FPÖ-Parlamentsklub. Aber anstatt sich von dieser rechtsextremen Gruppe zu distanzieren, wirbt der FPÖ-Generalsekretär für einen Auftritt des rechtsextremen Führungspersonals im öffentlich-rechtlichen Rundfunk", sagt Lukas Hammer, Sprecher der Grünen gegen Rechtsextremismus.

„Während der Verfassungsschutz die Identitäre Bewegung als rechtsextrem einstuft und beobachtet und ihre Symbole mittlerweile gesetzlich verboten sind, fungiert die FPÖ mittlerweile als ihr Sprachrohr. Wer Rechtsextremisten und Identitäre aktiv in die Nähe staatlicher Institutionen und ins Parlament rückt, handelt politisch höchst verantwortungslos", betont Hammer und hält fest: „Wer Identitäre als ‚NGO von rechts‘ verharmlost und gleichzeitig zulässt, dass Akteure aus diesem Milieu im parlamentarischen Umfeld Fuß fassen, rüttelt am Fundament unserer demokratischen Grundordnung. Dieser Kurs ist eine gefährliche Verhöhnung unserer staatlichen Institutionen und ein direkter Angriff auf die politische Kultur unseres Landes.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright