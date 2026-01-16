  • 16.01.2026, 13:54:32
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  • OTS0117

Vizepräsident des japanischen Oberhauses Fukuyama Tetsuro zu Gast im Parlament

Austausch mit Nationalratspräsident Rosenkranz und Bundesratspräsident Stotter

Wien (PK) - 

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Bundesratspräsident Markus Stotter empfingen heute den Vizepräsidenten des Hauses der Räte des japanischen Parlaments Fukuyama Tetsuro im Parlament. In Gesprächen thematisierten sie die bilateralen Beziehungen sowie die aktuelle weltpolitische Lage.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hob die vielfältigen und langjährigen Beziehungen zwischen Österreich und Japan hervor. Hinsichtlich der anstehenden Neuwahlen in Japan betonte er die Bedeutung und den Stellenwert von Wahlen für Demokratien. Einig war sich Rosenkranz mit seinem Gegenüber über die grundsätzliche Bereitschaft, die Ukraine bei Eintreten von Frieden beim Wiederaufbau zu unterstützen. Es sei eine moralische Verpflichtung, den Opfern dieses Krieges zu helfen, sagte Rosenkranz. Als militärisch neutrales Land biete sich Österreich auf dem Weg zu Frieden zudem als Verhandlungsort und Vermittler an.

Bundesratspräsident Markus Stotter betonte ebenso die guten Beziehungen und die gegenseitige Verbundenheit sowie Wertschätzung zwischen Österreich und Japan. In dem Gespräch streiften die Gesprächspartner weiters die Herausforderungen in der Forstwirtschaft und die technologischen Möglichkeiten sowie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. (Schluss) pst

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments .

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