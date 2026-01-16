Marchetti: „Volkspartei bringt mit versprochener Industriestrategie Österreich wirtschaftlich auf die Überholspur“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei bringt mit der versprochenen Industriestrategie Österreich wirtschaftlich auf die Überholspur und sorgt für Aufschwung. Um wirtschaftliches Wachstum garantieren zu können, definieren wir erstmals 9 Schlüsseltechnologien, die unsere Wirtschaft nicht nur kurzfristig ankurbeln, sondern sie dauerhaft und nachhaltig stärken. Für die Volkspartei ist klar: Um Österreich in eine positive Zukunft führen zu können, müssen Innovation, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit im Fokus stehen. Wir setzen auf unsere bestehenden wirtschaftlichen Kompetenzen und schaffen optimale Rahmenbedingungen für Forschung, Entwicklung, Innovation, Produktion und Export“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Industrie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und der Motor unseres Wohlstands. Wir setzen mit der Industriestrategie 2035 ein klares Zeichen, das die Betriebe unseres Landes für die Zukunft absichert und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Entlang der ‚2-1-0’-Formel von Bundeskanzler Christian Stocker. Wir wollen die Stärken der österreichischen Industrie weiter ausbauen und Potenziale nutzen, um Österreich bis 2035 zu einer der 10 wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften weltweit zu machen. Wir zeigen den Menschen: Die Volkspartei arbeitet in der Bundesregierung mit Weitblick und verlässlich für eine österreichische Wirtschaft im Spitzenfeld“, so Marchetti abschließend.