„Live@RKH: Lurch“ am 23.1. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Lurch, die junge Band aus Wien, lässt die Grenzen des harten Rocks verschwimmen. Am Freitag, den 23. Jänner (20.00 Uhr) ist ihr lauter und intensiver Sound im Rahmen der ORF RadioKulturhaus-Reihe „Live@RKH“ im Studio 3 zu erleben.

Die Wiener Band Lurch bewegt sich in verschiedenen Genres: Metal, Hard, Stoner, Kraut und Psychedelic Rock dienen als offene Inspirationsquellen der Band, gewürzt mit einer punkigen Note. Das spiegelt sich auch im ersten Album wider, das im März 2025 erschienen ist. Sechs Songs zeichnen darauf den bisherigen Weg der Band nach. Vom ersten Song, den sie zusammen geschrieben haben, über verträumt-verspielte Heavy-Psych-Rifferei, groovy Space-Kraut-Rhythmen und punkig-freche Rock-Beats, mal mit und mal ohne Vocals, bis zu ihrer kürzesten und fetzigsten Nummer, „CASCADE“, zeigen Lurch, dass sie alles andere als eindimensional sind. Ihre Musik entsteht aus dem einfachen Wunsch heraus, Songs zu schreiben, die sie selbst hören möchten. Der unverkennbare Sound ist beim Konzert am Freitag, den 23. Jänner (20.00 Uhr) im ORF RadioKulturhaus live zu erleben. Der Eintritt beträgt EUR 21,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).