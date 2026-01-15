FW-Fischer: Diese Industriestrategie ist ein Offenbarungseid – Österreichs Industrie braucht heute Hilfe, nicht erst 2027!

Wien (OTS) -

Die heute vorgestellte Industriestrategie der ÖVP-SPÖ-NEOS-Regierung ist kein Aufbruch, sondern das verspätete Eingeständnis eigener wirtschaftspolitischer Versäumnisse. Während internationale Wettbewerber längst entschieden handeln, präsentiert Österreich ein Papier, das wichtige Begriffe enthält – aber weder Tempo noch Wirkung.

Die Regierung feiert 2,6 Milliarden Euro bis 2029 und die Definition von neun Schlüsselbranchen. Doch der Industriestrompreis – der für viele Betriebe überlebenswichtig wäre – soll erst mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Ein Standort, der fast zwei Jahre auf Entlastung warten soll, verliert in der Zwischenzeit Unternehmen, Know-how und tausende Arbeitsplätze.

Die Realität ist unübersehbar:

KTM baut erneut hunderte Stellen ab, ZKW streicht 600 Jobs. Betriebe wie HERKA oder Wollstoff Leder sind insolvent - ganze Zulieferketten geraten ins Wanken.

Trotz dieser Lage liefert die Bundesregierung keine sofortigen Maßnahmen:

Keine Senkung der Lohnnebenkosten.

Kein spürbarer Bürokratieabbau.

Keine kurzfristige Entlastung bei Energie.

Nicht einmal Klarheit über die Finanzierung des angekündigten Industriestrompreises.

Was diese Regierung heute präsentiert hat, ist eine Strategie ohne Wirkung!

„Die Vorstellung, dass Österreichs Betriebe erst 2027 entlastet werden sollen, zeigt eine dramatische Fehleinschätzung der Lage. Wenn wir nicht sofort günstige Energie, niedrigere Lohnnebenkosten und echten Bürokratieabbau umsetzen, verlieren wir weiter Arbeitsplätze und industrielle Substanz. Das ist in der Verantwortung der Regierung und sie wird sich daran messen lassen müssen“, so der Landesobmann der FW-Vorarlberg, WKV-Vizepräsident Eduard Fischer abschließend.