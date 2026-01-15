„3 Am Runden Tisch“ am 16. Jänner in ORF 2 und auf ORF ON: „Donald Trump – ein Präsident als Geschäftemacher“

Wien (OTS) -

Auf welchem Weg sind die USA unter Donald Trump? Kritiker warnen vor einer gefährlichen Vermischung von politischer Macht und privaten Geschäftsinteressen. Zählen unter seiner Administration nur noch Deals und keine Werte? Profitieren der Präsident und seine Familie von Trumps zweiter Amtszeit auch finanziell, weil er Macht und Geschäft nicht ausreichend trennt? Zugleich wachsen die Zweifel an den Grenzen seines Machtstrebens. Wird Trump tatsächlich Grönland annektieren, und wohin könnte er als nächstes greifen?



Dazu nehmen in „3 Am Runden Tisch“ am Freitag, dem 16. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki Monika Rosen, sie war mehr als 20 Jahre Chefanalystin der Bank Austria, und Hannelore Veit, ehemalige ORF-Korrespondentin in Washington, Platz.