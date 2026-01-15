NEOS starten mit zwei neuen Klubvorsitzenden ins neue Jahr

Wien (OTS) -

NEOS in Wien sind voller Motivation ins neue Jahr gestartet. Besonders deutlich zeigt sich das in Neubau und Döbling, wo bereits zu Jahresbeginn der Klubvorsitz gewechselt wurde. In Neubau übernimmt Alexander Paul den Klubvorsitz von Julia Deutsch, die sich auf ihren Sitz im Bundesrat konzentrieren will, während in Döbling Werner Albeseder den Platz von Evelyn Shi einnimmt.

Der 44-jährige Alexander Paul ist zweifacher Vater und bereits seit 2020 als Bezirksrat in Neubau im Einsatz. Als selbstständiger Steuerberater mit Zahlen vertraut, wird er ganz genau auf das Budget schauen und die fragwürdige Finanzpolitik des grünen Bezirksvorstehers im Blick haben. Außerdem will er Neubaus Einkaufsstraßen wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.

„Wir müssen die richtigen Anreize setzen, um den Leerstand beispielsweise auf der Mariahilfer Straße oder der Kaiserstraße zu reduzieren. Hinsichtlich der Obdachlosigkeit auf der Mariahilfer Straße müssen darüber hinaus menschenwürdige Lösungen gefunden werden, damit sich in unserem Bezirk wieder alle wohl und sicher fühlen“, gibt Alexander Paul einen Ausblick auf seine künftige Agenda.

In Döbling wird Werner Albeseder, ebenfalls Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, den Klubvorsitz übernehmen. Der 72-jährige ist bereits seit 2014 für NEOS aktiv und in diversen Rollen, wie beispielsweise als Finanzreferent im Wiener Landesteam und als Rechnungsprüfer im Bund, für die Partei tätig gewesen. In seiner Tätigkeit als Klubobmann möchte er vor allem das Verbindende in den Mittelpunkt stellen, aber auch für mehr Transparenz in den Bezirksfinanzen sorgen.

„Mein Ziel ist es, bei allen Projekten die bestmögliche Lösung zu finden und anzustreben. Dafür brauche ich die Hilfe der Menschen im Bezirk. Ich höre gerne zu und bitte alle Menschen, sich mit ihren Problemen an uns zu wenden – nur gemeinsam können wir die Lebensqualität in Döbling noch weiter verbessern. Ganz besonders bei Verkehrslösungen ist immer darauf zu achten, dass die Interessen aller Verkehrsteilnehmer:innen berücksichtig werden“, so Werner Albeser über seine Anliegen im Bezirk.