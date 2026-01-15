  • 15.01.2026, 13:58:32
  • /
  • OTS0100

FPÖ – Hafenecker: „Schon der erste Zeuge bringt das System ins Wanken!“

Widersprüche am Auffindungsort und verschwundene Akten: Freiheitliche fordern lückenlose Aufklärung.

Wien (OTS) - 

Der FPÖ-Fraktionsführer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, sieht nach der ersten Zeugenbefragung die Notwendigkeit der freiheitlichen Aufklärungsarbeit vollends bestätigt. Die Aussage des Baggerfahrers, der Christian Pilnacek auffand, habe eine Reihe von Widersprüchen und Ungereimtheiten zutage gefördert, die einer sofortigen und lückenlosen Aufklärung bedürften.

Der freiheitliche Fraktionsvorsitzende kritisierte insbesondere mehrere Punkte, die aus der Befragung hervorgingen: „Es ist ein Skandal, dass zwei LKW-Fahrer, die noch vor der Polizei am Auffindungsort waren, von den Behörden nie einvernommen wurden. Genauso wenig findet sich in den Akten ein Vermerk darüber, dass der Baggerfahrer auf der Polizeiinspektion Mautern befragt wurde.“ Zusätzlich werfen das gemeinsame Eintreffen von Anna P. und Karin Wurm mit der Polizei sowie die Anwesenheit des Vaters von Anna P. am Auffindungsort weitere Fragen auf.

„Durch die bisherigen Ermittlungen zieht sich ein schwarzer Faden der Einflussnahme und der Verschleierung. Es scheint, als hätte das System ÖVP alles darangesetzt, die Wahrheit unter den Teppich zu kehren. Wir werden im Untersuchungsausschuss jeden Stein umdrehen, um diese Machenschaften aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Österreicher haben ein Recht darauf, zu erfahren, was hier wirklich gespielt wurde“, erklärte Hafenecker abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright