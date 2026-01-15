  • 15.01.2026, 13:17:02
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Schluss mit zynischen „Zwischenparken“-Vorwürfen: ÖHV-Veit will an Lösungen arbeiten – gemeinsam!

Nachfrage und Beschäftigung schwanken in allen Branchen, doch nirgendwo sind die Vorwürfe so hart wie im Tourismus. Dabei gibt es eine Lösung: Saisonverlängerungen.

Wien (OTS) - 

„Saisonhotellerie ist wichtig für das Land, sie hält ganze Regionen am Leben“, erklärt Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung und selbst erfahrener Gast- und Arbeitgeber in Obertauern. Doch das Geschäft ist nicht einfach: Es ist wetterabhängig, das wirtschaftliche Risiko hoch, Teams zu finden nicht immer einfach und sie einzustellen bürokratisch und aufwändig.

Veit: Schluss mit zynischem „Zwischenparken“-Vorwurf

„Niemand schließt gern seinen Betrieb“, betont Veit. Umso mehr stören die Branche der Vorwurf des sogenannten „Zwischenparkens“: „Die Verwendung zynischer Kampfbegriffe zeigt kein Interesse an Lösungen.“ Dabei ist es überall gleich, in Industrie, Handel, Schwimmbad, Eisgeschäft und Hotel: Sinkt die Nachfrage, geht die Beschäftigung zurück. Bei anderen Branchen ist die Politik sogar selbst schnell mit dem Ruf nach Kurzarbeit und Arbeitsstiftungen zur Stelle.

Saisonverlängerung als Win-Win-Situation: Miteinander Lösungen finden

Doch für die Hotellerie gibt es eine weit bessere Lösung: die Saisonen verlängern. Die Branche hat in den vergangenen Jahrzehnten in Wellnessanlagen, Golfplätze, Wander- und Radwege, kulinarische Konzepte, Seminarräume und Konzerte zu Saisonbeginn und -abschluss investiert, so die Nachfrage in der Nebensaison gesteigert und die Zahl der Beschäftigten: „Da gibt es noch Potenzial. Die Politik hat das nicht am Radar, aber es funktioniert. Die Saisondauer ist DER Hebel für mehr und längere Beschäftigung“, wünscht sich Veit konstruktive Gespräche mit der Politik: „Finden wir gemeinsam einen Weg. Miteinander ist immer besser als gegeneinander und Arbeit immer besser als Arbeitslosigkeit. Davon profitieren Tourismusregionen, Beschäftigte, Gäste und das AMS“, so Veit.

Fotos zum Hotelkongress finden Sie hier, weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse

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