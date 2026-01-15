Pflegeprojekt Vietnam am International Nursing Center des IMC Krems: Erste Absolvent*innen treten in NÖ Pflegeeinrichtungen ein

Krems (OTS) -

Das Pflegeprojekt Vietnam des Landes Niederösterreich und des International Nursing Centers des IMC Krems erreicht Mitte Februar einen zentralen Meilenstein: Die erste Ausbildungsgruppe mit derzeit 41 Teilnehmer*innen schließt ihre Ausbildung mit der kommissionellen Endprüfung ab. Nach erfolgreichem Abschluss treten die Absolvent*innen ihre berufliche Tätigkeit in Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen der Langzeitpflege in Niederösterreich an.

Meilenstein für das Pflegeprojekt Vietnam

Das Pflegeprojekt wurde vom Land Niederösterreich initiiert, um dem steigenden Fachkräftebedarf im Pflegebereich strukturiert und langfristig zu begegnen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen setzt das Projekt auf eine qualitätsgesicherte internationale Fachkräftegewinnung in Kombination mit einer Ausbildung nach österreichischen Standards. "Dieses Projekt ist im Pflegebereich mit der universitären Kooperation zwischen Hanoi und Krems einzigartig in Europa. Die Ausbildung – Erlernen der deutschen Sprache in Vietnam und Aneignung der fachlichen Kompetenz nach österreichischen Standards in Niederösterreich – ermöglicht genau jenen Nutzen, den wir uns erhofft und erwartet haben: Qualifizierte Fachkräfte für unsere Eltern und Großeltern und eine wichtige Entlastung für unsere heimischen Pflegekräfte" , so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Sprachliche Vorbereitung in Vietnam, Fachausbildung in Niederösterreich

Die Teilnehmer*innen des Projekts wurden in Vietnam ausgewählt und absolvierten dort eine mehrjährige sprachliche Vorbereitung mit dem Zielniveau Deutsch B2. Anschließend erfolgte die pflegerische Ausbildung in Niederösterreich am International Nursing Center des IMC Krems, ergänzt durch praktische Einsätze in Einrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die Ausbildung orientiert sich vollständig an den geltenden rechtlichen und fachlichen Rahmenbedingungen des österreichischen Gesundheits- und Pflegewesens.

Kommissionelle Endprüfung als formaler Abschluss

Mit der nun anstehenden kommissionellen Endprüfung wird die formale Qualifikation der ersten Ausbildungsgruppe abgeschlossen. Im Anschluss daran nehmen die Absolvent*innen reguläre Beschäftigungsverhältnisse in niederösterreichischen Pflegeheimen auf und verstärken dort bestehende Pflegeteams. Ziel ist es, insbesondere in der stationären Langzeitpflege zur Stabilisierung der Versorgungssituation beizutragen und das bestehende Personal nachhaltig zu entlasten. Die Beschäftigungsaufnahme nach der Ausbildung entspricht den arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich und beruht auf freier Willensentscheidung der Absolvent*innen.

Langfristiges Projekt mit Fokus auf Integration

Das Pflegeprojekt Vietnam ist als mehrjähriges Vorhaben konzipiert. In den kommenden Jahren sollen weitere Ausbildungsgruppen folgen, um schrittweise zusätzliche qualifizierte Pflegekräfte für Niederösterreich zu gewinnen. Neben der fachlichen Qualifikation stehen dabei auch begleitende Maßnahmen zur sozialen, sprachlichen und beruflichen Integration im Fokus. Zum Thema Integration leisten die Mitarbeiter*innen der Landesgesundheitsagentur und die Gemeinden des Landes Niederösterreich Hervorragendes, ein Schulterschluss zwischen Bevölkerung, Gesundheitsversorgung und Ausbildungsstelle, der einzigartig ist.

Internationale Partnerschaft als Qualitätsgarant

"Vietnam ist ein wachsendes Land mit rund 100 Millionen Einwohner*innen und einem Durchschnittsalter von knapp über 30 Jahren. Das IMC Krems lebt seit vielen Jahren eine gute Partnerschaft mit der Universität Hanoi. Das Projekt garantiert unsere hohen Qualitätserwartungen und vor allem jene hohen Ansprüche, die die Pflegebedürftigen in Niederösterreich haben" , so Markus Golla, Lehrgangsleitung & Prokurist "International Nursing Center".

Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der Pflegeversorgung

Mit dem Abschluss der ersten Ausbildungsgruppe wird ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung des Projekts erreicht. Die gewonnenen Erfahrungen sollen in die Weiterentwicklung des Programms einfließen und einen Beitrag zur langfristigen Sicherstellung der pflegerischen Versorgung im Bundesland Niederösterreich leisten. "Wir setzen laufend Initiativen im Personalrecruiting. Alleine im Jahr 2025 haben wir 1.300 neue Pflegekräfte in der Landesgesundheitsagentur aufgenommen. Dennoch ist es langfristig wichtig, dass wir auf internationalem Parkett qualifizierte Arbeitskräfte finden und langfristig an uns binden. Der wichtigste Schlüssel ist die Integration, in dem wir die vietnamesischen Fachkräfte in unseren Betrieb und die österreichische Kultur integrieren. Das Projekt bietet auch einen guten Zeitfaktor. Eine fertig ausgebildete Fachkraft, die den Weg der Nostrifizierung geht, kann dieselbe Zeitspanne benötigen, wie wenn wir die Leute selbst ausbilden“ , so Rupert Schreiner von der Landesgesundheitsagentur NÖ.

Leuchtturmprojekt der internationalen Fachkräftegewinnung

Das Projekt International Nursing Center ist ein absoluter Leuchtturm der Fachkräftegewinnung, den es auf diese Art und Weise in Österreich und vielen anderen Ländern noch nicht gegeben hat.