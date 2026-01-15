- 15.01.2026, 11:43:32
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„Das Gespräch“ zum Thema „Gegen alle Regeln: Wie sehr verändert Trump unser Leben?“
Am 18. Jänner um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Schüssel, Brühwiler und Neumann
Ein Präsident, der sich nimmt, was er will. Venezuela, bald Grönland und dann? Nach einem Jahr Präsidentschaft Trump ist die Welt eine andere. Alte Gewissheiten, Regeln gelten nicht mehr. Was heißt das für unsere Sicherheit und unsere Art zu leben? Sind wir Spielball in einer neuen Welt, oder haben wir einen Plan, um uns als kleines Land zu behaupten? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 18. Jänner 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Wolfgang Schüssel
ehem. Bundeskanzler und Außenminister, ÖVP
Claudia Brühwiler
USA-Expertin, Universität St. Gallen
Peter R. Neumann
Sicherheitsexperte, King‘s College London
Alle Infos zum ORF-Schwerpunkt zu ein Jahr zweite Amtszeit von Donald Trump sind unter presse.ORF.at abrufbar.
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