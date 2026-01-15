„Das Gespräch“ zum Thema „Gegen alle Regeln: Wie sehr verändert Trump unser Leben?“

Wien (OTS) -

Ein Präsident, der sich nimmt, was er will. Venezuela, bald Grönland und dann? Nach einem Jahr Präsidentschaft Trump ist die Welt eine andere. Alte Gewissheiten, Regeln gelten nicht mehr. Was heißt das für unsere Sicherheit und unsere Art zu leben? Sind wir Spielball in einer neuen Welt, oder haben wir einen Plan, um uns als kleines Land zu behaupten? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 18. Jänner 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:



Wolfgang Schüssel

ehem. Bundeskanzler und Außenminister, ÖVP



Claudia Brühwiler

USA-Expertin, Universität St. Gallen



Peter R. Neumann

Sicherheitsexperte, King‘s College London



Alle Infos zum ORF-Schwerpunkt zu ein Jahr zweite Amtszeit von Donald Trump sind unter presse.ORF.at abrufbar.