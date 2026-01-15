Marchetti gratuliert Tanja Graf zur neuen Funktion als Generalsekretärin des Wirtschaftsbunds

Wien (OTS) -

„Ich gratuliere Tanja Graf sehr herzlich zu ihrer neuen Funktion als Generalsekretärin des Wirtschaftsbunds Österreich. In den vergangenen zehn Jahren hat sie sich in verschiedensten Funktionen mit großem Engagement in der Wirtschaftskammer und im Wirtschaftsbund eingebracht. Als erfolgreiche Unternehmerin bringt sie wertvolle Erfahrung und wirtschaftliche Kompetenz mit, die unseren Unternehmerinnen und Unternehmern unmittelbar zugutekommt. Auch ihre Verhandlungskompetenz hat sie vielfach unter Beweis gestellt und das bereits im neunten Jahr als Abgeordnete zum Nationalrat. Tanja Graf vereint unternehmerische Expertise mit fundierter Fachgruppenerfahrung und kennt die Anliegen der Betriebe aus erster Hand“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Ich bin überzeugt, dass Tanja Graf als treibende Kraft wesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung Österreichs beitragen wird. Für diese neue und verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich ihr alles Gute“, so Marchetti weiter, der abschließend betont: „Gemeinsam mit Martha Schultz als Präsidentin des Wirtschaftsbunds stehen nun zwei erfahrene Frauen an der Spitze der Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer und setzen sich mit großer Kompetenz für ihre Anliegen ein. Großer Dank gebührt auch Kurt Egger. Als Generalsekretär des Wirtschaftsbundes hat er sich in wirtschaftlich nicht immer einfachen Zeiten stets mit Herzblut für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer eingesetzt.“