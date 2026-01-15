Neujahr als Impuls für bewusste Ernährung: Wiener Gesundheitsverbund stellt „Gesunden Teller“ für Patient*innen vor

Wien (OTS) -

Der Jahreswechsel ist für viele Menschen ein Anlass, gesünder zu leben, sich bewusster zu ernähren oder Gewicht zu reduzieren. Diesen Moment nutzt der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV), um ein neues, praxisnahes Ernährungsinstrument vorzustellen – den „Gesunden Teller“. Ziel ist es, Patient*innen den Umgang mit gesunder und ausgewogener Ernährung einfach, verständlich und alltagstauglich näherzubringen.

Bewährtes Konzept neu aufbereitet

Das Grundprinzip des „Gesunden Tellers“ ist in der Ernährungswissenschaft seit Langem etabliert, jedoch noch nicht in allen Bevölkerungsgruppen und Alltagskontexten verankert. Ziel ist es eine ausgewogene Zufuhr von Makro- und Mikronährstoffen sicherzustellen, die das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Typ-2-Diabetes oder Übergewicht reduziert. Auf Basis der aktuellen Ernährungsrichtlinien haben die führenden Diätolog*innen der WIGEV Kliniken unter Leitung von Erika Schrattenholzer-Deubner, Fachbereichsleitung MTDG der Diätologie der Klinik Ottakring, dieses bewährte Modell jetzt gezielt aufgegriffen und für die Patient*innenberatung im Klinikalltag adaptiert. „Der Jahresbeginn bietet die Gelegenheit, die eigene Ernährung und Lebensweise zu überdenken,“ so Schrattenholzer-Deubner. „Der „Gesunde Teller‘ unterstützt hier durch eine klare, visuelle Orientierung – ohne auf kurzfristige Diäten oder strenge Verbote zu setzen.“

Aktuelle Ernährungsempfehlungen im Überblick

Moderne Ernährungsempfehlungen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Statt strikter Diäten und Verzicht stehen heute Vielfalt, Ausgewogenheit und Qualität im Vordergrund. Die Basis bildet eine überwiegend pflanzliche Ernährung mit reichlich Gemüse und Obst, ergänzt durch Vollkornprodukte, die lange sättigen und den Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgen.

Auch beim Thema Abnehmen gilt heute: Entscheidend ist nicht das Weglassen ganzer Lebensmittelgruppen, sondern die bewusste Auswahl. Pflanzliche Eiweißquellen wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen gewinnen an Bedeutung, während der Konsum von Fleisch eingeschränkt werden sollte. Hochwertige pflanzliche Öle ersetzen zunehmend versteckte Fette aus Fertigprodukten.

Zuckerreiche Speisen, stark verarbeitete Lebensmittel und gesüßte Getränke sollten möglichst vermieden werden. Gleichzeitig wird die Bedeutung von ausreichender Flüssigkeitszufuhr, vorzugsweise durch Wasser oder ungesüßten Tee, sowie regelmäßiger Bewegung hervorgehoben.

„Ein Neujahrsvorsatz muss nicht perfekt sein, um wirksam zu sein“, betont Schrattenholzer-Deubner. „Kleine, nachhaltige Veränderungen im Alltag – orientiert an den aktuellen Ernährungsempfehlungen – können langfristig zu mehr Wohlbefinden, besserer Gesundheit und einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln führen“.

Visuelle Orientierung mit nachhaltigem Mehrwert

Die anschaulichen Darstellungen des nun vom WIGEV für Patient*innen entwickelten „Gesunden Tellers“ erleichtern das Verständnis komplexer Ernährungsempfehlungen, unterstützen bei Sprachbarrieren und fördern die nachhaltige Integration gesunder Essgewohnheiten in den Alltag. Diätolog*innen setzen das anschauliche Informationsblatt im Rahmen der Patient*innenberatung ein. Individuelle Ernährungsempfehlungen können am Blatt ergänzt werden. Im Anschluss nehmen Patient*innen das Informationsblatt mit nach Hause.

Mit dem „Gesunden Teller“ stärkt der Wiener Gesundheitsverbund die Ernährungs- und Gesundheitskompetenz von Patient*innen und leistet einen Beitrag zur Prävention ernährungsbedingter Erkrankungen wie etwa Typ-2-Diabetes.

Den Gesunden Teller finden Sie hier.