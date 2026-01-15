Open House im Mozarthaus Vienna am 24. und 25. Jänner

Wien (OTS) -

Am 24. und 25. Jänner 2026 öffnet das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, seine Türen für ein unvergessliches Wochenende mit freiem Eintritt, spannenden Führungen, lustigem Kinderprogramm, prickelnden Neuigkeiten und einem Konzert mit Opernstar Ildiko Raimondi.



Einladung an alle Wiener*innen

Das Mozarthaus Vienna kündigt ein ganz besonderes Ereignis an, das Musikliebhaber*innen, Familien und Kulturinteressierte gleichermaßen begeistern wird: Am Samstag, den 24. Jänner, und Sonntag, den 25. Jänner 2026, öffnet das Museum in der Domgasse 5 seine Pforten bei freiem Eintritt für ein ereignisreiches Wochenende der offenen Tür. Da das Mozarthaus Vienna ganzjährig von vielen internationalen Gästen besucht wird, sind diese Tage eine herzliche und besondere Einladung an alle Wiener*innen sowie Besucher*innen aus der Region, „ihr“ Mozarthaus – eine zentrale Stätte des Wiener Kulturerbes – (neu) zu entdecken. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um einen tiefen und persönlichen Einblick in das Leben und Wirken des musikalischen Genies zu erhalten – mit einem vielfältigen Programm, das sowohl unterhaltsame, prickelnde als auch informative Einblicke verspricht.



Tage der offenen Tür – ein Wochenende voller Erlebnisse

Mit den Tagen der offenen Tür feiert das Mozarthaus Vienna auch den Geburtstag des Genies, der sich am 27. Jänner zum 270. Mal jährt.



Samstag, 24. Jänner: Besucher*innen können den ganzen Tag lang an zahlreichen Führungen teilnehmen, die einen Einblick in Mozarts Leben und Werk geben. Im Café gibt es von 12 bis 18 Uhr die prickelnde Gelegenheit, die neuen „Mozart-Sekt-Spezialitäten“ aus der Sektkellerei Szigeti zu verkosten und zu genießen. Um 18:30 Uhr gibt es ein kleines Festkonzert zum 20-jährigen Jubiläum des Mozarthaus Vienna mit Opernstar Kammersängerin Ildiko Raimondi und drei ihrer Studierenden. Gemeinsam mit Emily Jung (Sopran), Jakob Schett (Bariton) und Mizuho Fujimoto (Klavier) wird sie ein 70-minütiges Programm präsentieren, in dem die musikalischen Stücke thematisch an die sieben bisher gezeigten Sonderausstellungen des Mozarthauses angelehnt werden – gleichzeitig ist das Konzert ein Wegweiser für die Zukunft – informativ und unterhaltsam. Für das Konzert wird es Zählkarten geben, es gilt das First-Come-First-Served-Prinzip.



Sonntag, 25. Jänner (Familientag): Dieser Tag ist speziell auf Familien zugeschnitten. Das Mozarthaus Vienna verwandelt den Konzertsaal in einen kunterbunten Kinosaal für Kinder und ihre Familien. Mit an Bord ist das Team von Kikeriki, Österreichs erstem Kurzfilmfestival für Kinder. Neben dem „Kinolino - Kikeriki“-Programm (10:30 Uhr und 14:30 Uhr) gibt es kreative Bastelaktivitäten für Kinder.



Anmeldungen für das Konzert am Samstag und das Kikeriki-Kinderprogramm bitte an [email protected] senden!



Über das Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna in der Domgasse 5 ist ein zentraler Ort der Mozart-Verehrung und beherbergt die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung Mozarts. Das Museum bietet auf drei Ausstellungsebenen eine umfassende Präsentation von Mozarts Leben und Werk, darunter die originale Mozartwohnung, in der der Komponist von 1784 bis 1787 logierte. An keinem anderen Ort hat das Musikgenie mehr Musik komponiert als hier – Werke, wie zum Beispiel seine weltberühmte Oper „Le Nozze di Figaro“, die 2026 ihr 240-jähriges Jubiläum feiert, sowie drei der sechs „Haydn-Quartette“ entstanden an diesem einzigartigen Ort, der vor 20 Jahren als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Das Mozarthaus Vienna zählt zu den Museen der Wien Holding.



Pressefoto:

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