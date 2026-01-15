Hotelkongress 2026: Erfolgreicher Auftakt in Linz

Wien (OTS) -

Vor voll besetztem Saal und mit mehr als 600 Teilnehmer:innen ist der Hotelkongress 2026 gestern in Linz erfolgreich gestartet. Für drei Tage ist die oberösterreichische Landeshauptstadt Treffpunkt der österreichischen Hotellerie sowie zahlreicher Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Medien. „Der große Andrang zeigt, wie hoch der Bedarf an Austausch und gemeinsamen Lösungen für die Herausforderungen der kommenden Jahre ist“, betont ÖHV-Präsident Walter Veit zum Auftakt.

Polit-Talk: Entbürokratisierung im Fokus

Zum Auftakt des Hotelkongresses stand das Thema Entbürokratisierung im Mittelpunkt eines Polit-Talks. Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner, Staatssekretär für Deregulierung Sepp Schellhorn sowie Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, diskutierten, wie Betriebe von unnötigen bürokratischen Lasten befreit werden können. Geleitet wurde die Diskussion von Corinna Milborn, Infodirektorin von PULS 4 TV. Das Entbürokratisierungsprojekt der ÖHV „Weniger Bürokratie“, mit dem konkrete Hürden identifiziert und praxistaugliche Lösungen für Hoteliers aufgezeigt werden, lieferte zusätzlichen Input für die Diskussion.

Tourismus als Erfolgsfaktor für den Standort

Welche Rolle der Tourismus für den Standort spielt, machte Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner deutlich. „Tourismus- und Freizeitwirtschaft sichern in Oberösterreich mehr als 40.000 Arbeitsplätze und sorgen für eine Wertschöpfung von fast acht Milliarden Euro. Für das gesamte Bundesland ist die Branche ein immer bedeutenderer Faktor, der sich in den vergangenen Jahren als besonders krisenresistent erwiesen hat – und das ist insbesondere dem Qualitätsdenken und Innovationsgeist unserer Betriebe zu verdanken“, so Achleitner. Er verwies zudem auf die enge Verflechtung mit anderen Schlüsselbranchen und betonte die Bedeutung planbarer Rahmenbedingungen, investitionsfreundlicher Strukturen und des Abbaus unnötiger Hemmnisse.

Kongressstadt Linz und Tourismusstandort Oberösterreich

Dass der Hotelkongress 2026 in Linz stattfindet, ist für Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus, ein starkes Signal: „Wertschätzung für die Tourismusbranche und die Arbeit der Betriebe ist uns in Oberösterreich ein großes Anliegen – der Hotelkongress ist dafür eine wichtige Plattform. Gemeinsam wollen wir Erfahrungen teilen und Ideen schmieden, damit am Ende noch mehr bei den Betrieben ankommt – ob durch smarte digitale Services, die Erschließung neuer Märkte oder die Gestaltung saisonunabhängiger Angebote.“ Der Hotelkongress unterstreicht auch die Rolle von Linz als Kongress- und Tourismusstadt. Die Veranstaltung bringt Entscheidungsträger:innen nach Oberösterreich, stärkt die Position des Bundeslands als Gastgeber hochwertiger Fachveranstaltungen und setzt wichtige Impulse für den Stadt- und Wirtschaftstourismus.

Fotos zum Hotelkongress finden Sie hier, weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse