- 15.01.2026, 09:13:03
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- OTS0018
AVISO/ Europäische und heimische Windkraft als Schutz: Wo stehen wir bei Wettbewerbsstärke und Energiesicherheit in bedrohlicher Weltlage?
Status Quo und Ausblick aus europäischer und österreichischer Perspektive
Geopolitische Spannungen, hohe Energieimporte und steigender Wettbewerbsdruck stellen Österreich und Europa vor eine zentrale Frage: Wie sichern wir Wohlstand, Industriearbeitsplätze und Energiesicherheit in einer zunehmend instabilen Welt?
Eine aktuelle europäische Studie legt dar, wie wichtig erneuerbare Energien als wirtschaftlicher Schutzschirm und strategisches Sicherheitsinstrument für Europa und Österreich sind. Ein beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien kann bis 2035 hunderte Milliarden Euro sparen und die Abhängigkeit von fossilen Importen massiv reduzieren. 2026 wird damit zum entscheidenden Jahr für Energiesicherheit und energiepolitische Weichenstellungen.
Vorgestellt werden die aktuellen Ausbauzahlen der Windenergie in Österreich, eine Prognose für 2026 sowie die Bedeutung von günstigem, regional erzeugtem Strom für Industrie, Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit in den Bundesländern.
Termin und Ort:
Donnerstag, 22.1.2026
10 Uhr
APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Als Gesprächspartner stehen
Ihnen zur Verfügung:
- Florian Maringer
Geschäftsführer IG Windkraft
- Christoph Zipf
europäischer Branchenverband WindEurope Brüssel
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
Um Akkreditierung unter [email protected] wird ersucht.
Pressekonferenz der IG Windkraft: Europäische und heimische Windkraft als Schutzschirm - Wo stehen wir bei Wettbewerbsstärke und Energiesicherheit in bedrohlicher Weltlage?
Datum: 22.01.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
IG Windkraft Österreich
Mag.(FH) Gerhard Maier
Telefon: +43 660 9199010
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.igwindkraft.at
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