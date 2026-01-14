  • 14.01.2026, 17:20:32
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WBNÖ Ecker/Servus: WBNÖ gratuliert Martha Schultz zur Angelobung als Präsidentin der WKÖ

St. Pölten (OTS) - 

Der Wirtschaftsbund Niederösterreich (WBNÖ) gratuliert Martha Schultz herzlich zur heutigen Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Die Wirtschaftsbund Obleute aller neun Bundesländer haben Martha Schultz für diese Funktion einstimmig nominiert.

„Martha Schultz steht für unternehmerische Erfahrung, klare Haltung und Verlässlichkeit. Sie weiß aus eigener Praxis, was Betriebe täglich leisten müssen und bringt genau dieses Verständnis in ihre neue Verantwortung in der Wirtschaftskammer ein“, betonen WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker und Abgeordneter zum Nationalrat WBNÖ Direktor Harald Servus.

„Gerade in den vergangenen Wochen hat sie in ihrer Interimsfunktion bewiesen, dass sie Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer ruhig, klar und verlässlich führen kann. Sie hat Stabilität geschaffen und damit die Grundlage gelegt, um die notwendigen Reformprozesse jetzt konsequent zu starten und umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass Martha Schultz gerade in dieser herausfordernden Zeit die richtige Wahl ist“, so Ecker und Servus weiter.

Der Wirtschaftsbund Niederösterreich sichert Martha Schultz für ihre neue Aufgabe volle Unterstützung und eine enge Zusammenarbeit im Interesse der niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer zu.

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