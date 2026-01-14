  • 14.01.2026, 15:48:33
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UNOS gratulieren Martha Schultz und bieten konstruktive Zusammenarbeit für Reformen an

UNOS Bundessprecher Bernhard: „Jetzt kommt es darauf an, ob aus Ankündigungen auch echte Veränderungen werden.“

Wien (OTS) - 

UNOS – Unternehmerisches Österreich gratulieren Martha Schultz zu ihrer Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich für die laufende Funktionsperiode. Der geordnete Übergang an der Spitze der WKÖ ist ein wichtiges Signal für Stabilität in einer Phase, in der viele Unternehmerinnen und Unternehmer verlässliche Orientierung erwarten.

„Wir begrüßen die Amtsübernahme von Martha Schultz und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg“, erklärt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard. „Die vergangenen Monate haben deutlich gemacht, dass es nicht um einzelne Personen geht, sondern um strukturelle Fragen innerhalb der Wirtschaftskammer.“

UNOS streichen dabei hervor, dass die WKÖ nun vor einer entscheidenden Phase steht. „Es ist wichtig, dass die Kammer zusammenrückt und den angekündigten Reformkurs ernsthaft verfolgt. Entscheidend wird sein, dass es nicht bei Ankündigungen bleibt, sondern konkrete Schritte gesetzt werden – im Sinne der Mitgliedsbetriebe“, so Bernhard.

UNOS bekennen sich weiterhin zu einem konstruktiven Dialog und strecken der neuen Präsidentin ausdrücklich die Hand aus. „Wer auch immer an der Spitze der WKÖ steht, wird sich an der Umsetzung messen lassen müssen. Unsere Reformvorschläge liegen auf dem Tisch: schlankere Strukturen, faire Beiträge, mehr Transparenz und eine stärkere demokratische Legitimation“, betont Bernhard.

Gleichzeitig richten UNOS den Appell auch an die Landes- und Fachorganisationen: „Reformen können nur gelingen, wenn alle Ebenen der Wirtschaftskammer bereit sind, Veränderungen mitzutragen. Jetzt ist der Moment, Verantwortung zu übernehmen und die Kammer gemeinsam zukunftsfit zu machen.“

UNOS werden den Reformprozess weiterhin konstruktiv, aber auch kritisch begleiten. „Unser Ziel bleibt eine Wirtschaftskammer, die konsequent im Interesse ihrer Mitglieder arbeitet: modern, transparent und serviceorientiert“, so Bernhard abschließend.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

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UNOS - Unternehmerisches Österreich
Mag. Lena Nagl
Telefon: +4367683414446
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