ÖGB-Katzian gratuliert WKO-Präsidentin Schultz: „Auf faire Zusammenarbeit!“

Wien. (OTS) -

„Ich gratuliere Martha Schultz herzlich zur Angelobung als Präsidentin der WKO. Dass sie nach der interimistischen Präsidentschaft nun die Verantwortung für die gesamte Funktionsperiode übernimmt, schafft Stabilität – ein Eckpfeiler für eine funktionierende Sozialpartnerschaft“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: „Auf faire Zusammenarbeit!“