- 14.01.2026, 15:48:32
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ÖGB-Katzian gratuliert WKO-Präsidentin Schultz: „Auf faire Zusammenarbeit!“
„Ich gratuliere Martha Schultz herzlich zur Angelobung als Präsidentin der WKO. Dass sie nach der interimistischen Präsidentschaft nun die Verantwortung für die gesamte Funktionsperiode übernimmt, schafft Stabilität – ein Eckpfeiler für eine funktionierende Sozialpartnerschaft“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: „Auf faire Zusammenarbeit!“
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