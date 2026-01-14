Volkspartei gratuliert neuer Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz

Wien (OTS) -

„Zur heutigen Angelobung als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich gratuliere ich Martha Schultz sehr herzlich. Sie hat bereits in den vergangenen Wochen interimistisch Verantwortung in turbulenten Zeiten übernommen – mit ruhiger Hand und klarem Blick. Mit Martha Schultz steht nun eine erfahrene Unternehmerin mit großer Wirtschaftsexpertise an der Spitze der WKÖ – das ist ein wichtiges Signal für Stabilität, Verlässlichkeit und neue Zuversicht. Ich bin überzeugt, dass sie den notwendigen Reformkurs konsequent fortsetzen wird. Denn die wichtigste Aufgabe lautet: bessere Rahmenbedingungen für Betriebe und Unternehmen sowie mehr Spielraum für Investitionen. Dann gelingt es, gemeinsam den Aufschwung für Österreichs Unternehmen zu schaffen – und genau daran müssen wir jetzt alle arbeiten“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Gratulation an die neue Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz. Sie ist genau die Richtige, um die Geschicke der Wirtschaftskammer Österreich in diesen herausfordernden Zeiten mit Weitblick, Vernunft und ruhiger Hand zu lenken. Als äußerst erfolgreiche Unternehmerin hat sich Martha Schultz ein umfassendes Wissen über die Bedürfnisse und Zusammenhänge der heimischen Wirtschaft angeeignet – ihre umfassende Erfahrung und ihre sachbezogene Expertise werden ihr neben ihrem diplomatischen Geschick dabei helfen, nachhaltige Akzente für Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer zu setzen und die WKÖ zukunftsfit zu gestalten. Im Namen der Volkspartei gratuliere ich ihr – nach der interimistischen Übernahme dieser Funktion – sehr herzlich zur Aufgabe als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreichs und wünsche ihr viel Erfolg“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.