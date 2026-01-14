ORF-1-Premiere für den ersten Teil von Alex Kristans „50 Shades of Schmäh“

Wien (OTS) -

Gepflegt aussehen oder doch gepflegt werden? Ist der Mutterinstinkt ein angeborenes Naturgesetz oder jahrzehntelang gepflegter Mythos? Und was ist der Bayrische Würfel? Fragen über Fragen stehen am Freitagabend, dem 16. Jänner 2025, ab 20.15 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON auf dem Programm: Nachdem Alex Kristan mit Teil eins von „50 Shades of Schmäh“ (20.15 Uhr) für beste Unterhaltung sorgt, stellen Lydia Prenner-Kasper, Günther Lainer und Gerald Fleischhacker bei Clemens Maria Schreiners „Fakt oder Fake“ (21.25 Uhr) ihr Wissen unter Beweis. Zum Thema Hut wird dann bei „Was gibt es Neues?“ gerätselt.



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„Alex Kristan: 50 Shades of Schmäh“ (1) (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)



Alex Kristan ist 50 geworden, oder wie der Optimist in ihm sagt: „Das erste Lebensdrittel ist vorbei.“ Und weil der Tatendurst trotzdem immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, nimmt er diesen „Runden“ zum Anlass, um sich mit einem neuen Soloprogramm zu beschenken. Denn wenn man sich von heute auf morgen plötzlich in der Zielgruppe 50+ als sogenannter Best Ager wiederfindet, hilft nur Schmäh gegen das Blei in den Beinen und das Silber in den Haaren. Angeblich soll ja 50 das neue 30 sein. Oder gilt das nur fürs Ortsgebiet? Auch wenn 22.00 Uhr das neue Mitternacht wird, muss die neue Hautpflege noch lange nicht Voltaren statt Nivea heißen. Genau an dem Scheitelpunkt im Leben, der sich zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden abspielt, stellt man sich die Frage, ob früher wirklich alles besser war – und wenn ja, warum nicht? Kurzsichtigkeit wird jetzt mit Weitblick kompensiert, und solange die Torte noch teurer ist als die Kerzen drauf, ist man ohnehin nicht alt. Und die Wahrheit ist: Er ist 42 netto, also exklusive Mehrwertsteuer. Älterwerden ist etwas sehr Schönes. Vor allem in Anbetracht der Alternative.



„Fakt oder Fake“ (21.25 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)



In der neuen Ausgabe von „Fakt oder Fake“ müssen Lydia Prenner-Kasper, Günther Lainer und Gerald Fleischhacker beweisen, wie gut sie Fakten von Fakes unterscheiden können. Die Luft wird heiß im Studio, wenn Clemens Maria Schreiner wissen möchte, ob man menschliche „Abluft“ mit einer Wärmebildkamera sichtbar machen kann. Lassen sich diese oder ähnliche Bilder, die dabei in unseren Köpfen entstehen, dann auch ganz ohne Farbfleck-Risiko digital auf ein T-Shirt malen? Und wie sieht es mit dem berühmten Mutterinstinkt aus: angeborenes Naturgesetz oder jahrzehntelang gepflegter Mythos? Es gibt viel zu tun für die drei Comedians. Eines ist dabei fix: in dieser Show gewinnt jede und jeder – nämlich die Erkenntnis, dass Lernen und Wissen viel Spaß machen können.



„Was gibt es Neues?“ (22.30 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)



Dass Oliver Baier ein Hut-Gesicht hat, ist bekannt. Wie allerdings das Rateteam mit Kopfschmuck aussieht, zeigt diese neue Ausgabe zum Thema Hut. Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Lydia Prenner-Kasper und Günther Lainer rätseln gleich zu Beginn, ob denn der gesuchte „Bayrische Würfel“ vielleicht auch eine Kopfbedeckung sein könnte? Für alle nachvollziehbar und vor allem auch wünschenswert ist die gefragte „Bequemlichkeitsregel“. Den krönenden Abschluss bildet die Promifrage von Ö3-Hitparaden-Legende Udo Huber. Er möchte vom Rateteam wissen: Welche ungewöhnliche Rolle spielten Frettchen bei der pompösen Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles im Jahr 1981? Hut ab, das ist eine runde Sendung!