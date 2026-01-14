  • 14.01.2026, 15:24:02
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FPÖ – Hafenecker: „Lokalaugenschein liefert wichtige Grundlagen – ÖVP blockiert weiter Aufklärung“

Wesentliche Erkenntnisse für weitere Befragungen gewonnen – ÖVP verweigert als einzige Fraktion konstruktive Mitarbeit

Wien (OTS) - 

Als wichtigen Beitrag zur parlamentarischen Aufklärung bezeichnete der freiheitliche Fraktionsvorsitzende im Pilnacek-Untersuchungsausschuss und FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, den heute durchgeführten Lokalaugenschein in Rossatz.

„Der Lokalaugenschein hat ermöglicht, sich ein eigenes Bild von den örtlichen Gegebenheiten zu machen – vom Fundort bis zur unmittelbaren Umgebung. Diese Eindrücke sind für die weitere Arbeit im Untersuchungsausschuss und insbesondere für die kommenden Befragungen von zentraler Bedeutung“, erklärte Hafenecker.

Kritik übte der freiheitliche Generalsekretär am Verhalten der ÖVP-Fraktion: „Während alle anderen Fraktionen den Lokalaugenschein mitgetragen haben, hat sich die ÖVP erneut verweigert. Damit bestätigt sie einmal mehr ihre Rolle als Blockierer parlamentarischer Aufklärung.“

Abschließend dankte Hafenecker der Parlamentsdirektion, dem Nationalratspräsidenten sowie den eingesetzten Kräften der Exekutive für die professionelle Durchführung vor Ort. „Mit den gewonnenen Erkenntnissen gehen wir gut vorbereitet in die Befragungen.“

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