Marchetti: Weiterentwicklung der Deutschförderung und der Ganztagesbetreuung richtiger Kurs in der Bildungspolitik

Wien (OTS) -

"Die Weiterentwicklung der Deutschförderung sowie der Ganztagesbetreuung sind der richtige Kurs in der österreichischen Bildungspolitik", betont ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti anlässlich der heutigen Beschlüsse im Bildungsausschuss. Die Koalition habe dazu heute wichtige Regierungsvorlagen auf den Weg gebracht.

Konkret hat der Bildungsausschuss ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Weiterentwicklung der Deutschförderung und zur Stärkung des Spracherwerbs für außerordentliche Schülerinnen und Schüler beschlossen – mit dem Ziel, die Sprachkompetenz in Deutsch nachhaltig zu verbessern und den Bildungserfolg langfristig zu sichern. So werden Deutschförderklassen als Mindeststandards festgeschrieben und schulautonom noch leistungsfähigere Modelle ermöglicht. Marchetti: “Das ist fundamental für ein gelungenes, selbstbestimmtes Leben – denn dazu ist die deutsche Sprache der Schlüssel.” Einerseits soll dabei die Sommerschule in Zukunft intensiv für die Sprachförderung in Deutsch genutzt werden. Um einen kontinuierlichen Spracherwerb sicherzustellen und außerordentliche Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten, wird die Teilnahme an der Sommerschule für diese Gruppe auch verpflichtend. Andererseits baue man auf Flexibilität und Schulautonomie in der Deutschförderung, “etwa durch mehr Entscheidungsfreiheit der Schulen, um individuell auf die Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen zu können".

Weiters werden die Aufstiegs- und Aufnahmeregelungen in die 1. Stufe der Mittelschule erweitert, um den Übergang zu erleichtern und die Integration in den Regelunterricht zu fördern. Zur Reduktion des Verwaltungsaufwands wird die Testverpflichtung künftig auf eine jährliche MIKA-D-Testung (Messinstrument zur Kompetenzanalyse – Deutsch) beschränkt werden. “So schaffen wir Klarheit und entlasten sowohl Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler”, sagt Marchetti. Außerdem werden Schulen künftig die Möglichkeit bekommen, Lehrpläne semestriert zu gestalten, also den Unterricht semesterweise statt ganzjährig zu organisieren und zu benoten. Weitere Neuerungen stellen die ermöglichte Verordnung von Ersatzterminen für abschließende Prüfungen in besonderen Situationen – wie etwa in Katastrophenfällen – sowie die Ermächtigung, Veranstaltungen als schulbezogen zu erklären, dar – letzteres soll vor allem die Organisation und Durchführung solcher Aktivitäten erleichtern.



Zwtl.: Förderung der Ganztagesbetreuung in den Ländern wird gestärkt

“Flexiblere Mittelvergabe und treffsichere Investitionen im Bereich ganztägiger Schulformen sind Ziele, die wir uns im Regierungsprogramm gegeben haben. Mit der Novelle des Bildungsinvestitionsgesetzes setzen wir dazu einen entscheidenden Schritt – vor allem auch vor dem Hintergrund einer schrittweisen Umstellung auf ein neues, transparentes Bundessystem”, erklärt der Mandatar und Generalsekretär der Volkspartei. Die Förderung und der Ausbau ganztägiger Schul- bzw. Betreuungsplätze in den Bundesländern werde durch Mittel aus dem Bund hier maßgeblich vorangetrieben. “Das öffnet gezielt notwendige Gestaltungsräume bei den Ländern – und das nachhaltig.” Auch die Finanzierung von Freizeit- und Stützpädagoginnen und -pädagogen werde gesichert sowie die Mittelvergabe flexibler gestaltet. Förderbeträge werden zum Ausgleich der Inflation außerdem erhöht, zur langfristigen Absicherung der Finanzierung. Eine erleichterte Mittel-Übertragung in nachfolgende Kalenderjahre soll eine verbesserte Mittelausschöpfung zur Finanzierung des Ausbaus sowie Bestandes ganztägiger Schulformen gewährleisten. Zusätzlich werden Übergangsregelungen für die Schuljahre 2025/26 und 2026/27 geschaffen, um eine reibungslose Umsetzung der neuen Regelungen zu gewährleisten.

Marchetti abschließend: “Bildung ist der tragende Pfeiler und Baustein für eine erfolgreiche Zukunft. Daran gilt es mit ganzer Kraft und vollem Einsatz zu arbeiten. Und dafür stehen die Volkspartei und diese Bunderegierung.” (Schluss)