  • 14.01.2026, 14:15:04
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FPÖ-Thau: „FPÖ-Initiative verhindert Grüne Zone in Mödling“

Jetzt soll Kurzparkzonen-Ausweitung erfolgen – FPÖ bleibt wachsam

Mödling (OTS) - 

„Unser großer Einsatz und unsere Mühe für die Mödlinger Bevölkerung haben sich bezahlt gemacht“ zeigt sich NR FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau am Mittwoch über den großartigen Erfolg der Freiheitlichen erfreut.

Denn nach dem massiven Widerstand der Freiheitlichen und der FPÖ-Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“, welche auch von ÖVP und ‚WIR für Mödling‘ unterstützt wurde, hat die rot-grüne Stadtregierung ihre Pläne zur Einführung einer Grünen Zone in Mödling verworfen und will jetzt nach längerem Zaudern stattdessen die Kurzparkzonen ausweiten. Bewohner können eine Ausnahmebewilligung erkaufen, aber nur für einen Pkw pro Haushalt.

Der Beschluss im Gemeinderat dafür soll Ende März 2026 erfolgen. „Auch dieses Vorhaben werden wir mit Argusaugen betrachten und beurteilen. Wir Freiheitliche stehen auf der Seite der Bevölkerung und erteilen der Abzocke der Mödlinger Bürger eine klare Absage“, verspricht Harald Thau.

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