  • 14.01.2026, 13:04:33
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Aviso: Grundsatzrede „Elementarbildung“

Wien (OTS) - 

Tagtäglich leisten unzählige Pädagoginnen & Pädagogen ihr Bestes für unsere Kinder, gleichzeitig stehen sie aber unter einer hohen Belastung – nicht nur, aber auch wegen dem Personalmangel. Gesellschaftliche Veränderungen und nicht mehr zeitgemäße Rahmenbedingungen werden zu einer immer größeren Herausforderung in einer qualitätsvollen Elementarbildung. Daher ist es notwendig den Kindergarten modern weiterzuentwickeln und neu zu denken. Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling gibt mit der Grundsatzrede „Elementarbildung“ den Startschuss für eine umfassende Reform der Wiener Kindergartenlandschaft.

Montag, 19. Jänner 2026, Einlass: 10 Uhr, Beginn: 10:30 Uhr

Education Lab, Maderstraße 1, 1040 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich zu der Grundsatzrede „Elementarbildung“ eingeladen!

Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Stephan Maier

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

[email protected]

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