  • 14.01.2026, 11:33:32
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Präsident Mandl begrüßt Martha Schultz: „Richtiger Impuls zur richtigen Zeit“

Die Bestellung von Schultz ist für WKK-Präsident Mandl weit mehr als ein formaler Schritt: „Diese Entscheidung steht für Kontinuität und den klaren Willen zur Weiterentwicklung.“

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 

Martha Schultz habe in den vergangenen Monaten als geschäftsführende Vizepräsidentin bewiesen, dass sie Verantwortung übernehme und Reformprozesse nicht nur ankündige, sondern aktiv gestalte. „Besonders in herausfordernden Zeiten braucht es Führungspersönlichkeiten, die unternehmerische Realität aus eigener Erfahrung kennen und gleichzeitig bereit sind, notwendige Veränderungen mutig anzugehen“, so Mandl.

Besonders hervorzuheben sei, dass Schultz ihre neue Aufgabe klar aus der Perspektive der Unternehmerinnen und Unternehmer heraus versteht. „Dass sie weiterhin engagierte Unternehmerin bleibt, unterstreicht ihre Glaubwürdigkeit. Sie weiß, wovon sie spricht – und für wen sie spricht“, betont Mandl. Die Bestellung sei auch ein wichtiges Zeichen nach innen wie nach außen: für Reformwillen, Veränderungsbereitschaft und für eine moderne Interessenvertretung, die Nähe zu den Mitgliedern lebt.

„Eine starke Wirtschaftskammer braucht Klarheit, Kompetenz und Vertrauen. Martha Schultz steht für genau diese Werte“, so Mandl weiter, der überzeugt ist: „Mit dieser Entscheidung wird die Wirtschaftskammer Österreich gestärkt aus dem Reformprozess hervorgehen. Es geht um Orientierung, um Wirksamkeit und um eine klare, zeitgemäße Stimme für das Unternehmertum. Dafür bringt Martha Schultz die besten Voraussetzungen mit. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit!“

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