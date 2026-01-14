  • 14.01.2026, 11:21:34
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Industriellenvereinigung gratuliert Martha Schultz zur Präsidentin der Wirtschaftskammer

Vertrauen der Unternehmen mit notwendigen Reformen zurückgewinnen

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) gratuliert Martha Schultz herzlich, die das Amt der Präsidentin der Wirtschaftskammer nun für die verbleibende Funktionsperiode vollständig übernimmt. „Mit Martha Schultz übernimmt eine langjährige Vizepräsidentin und erfolgreiche Unternehmerin mit großer Erfahrung und Führungsstärke die Leitung der Wirtschaftskammer in herausfordernden Zeiten“, betont IV-Präsident Georg Knill und unterstreicht zugleich die gute Zusammenarbeit zwischen Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer.

„Martha Schultz bringt das notwendige Vertrauen mit, um notwendige Reformen in der Wirtschaftskammer umzusetzen und der Wirtschaft wieder einen besonderen Stellenwert in der Arbeit der Volkspartei zu geben. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig zu stärken und Österreich wieder nach vorne zu bringen“, so Knill.

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Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
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