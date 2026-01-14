  • 14.01.2026, 11:02:32
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FPÖ-Antauer: „17 Millionen Euro für Achselschweiss – das ist Stadlers Art“

Schluss mit woker Geldvernichtung – jeder Cent muss zum Bürger gelangen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Stadler-SPÖ hat 17,6 Millionen Euro für das „Kunstprojekt Tangente“ ausgegeben. Was haben wir dafür bekommen? Zwölf Säulen, die mit echtem Schweiß belegt waren, Interessierte sollten die verschiedenen Sorten von Angstschweiß riechen“, schüttelt FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer selbst gut ein Jahr nach der Aktion immer noch fassungslos den Kopf.

Denn genau das ist Politik auf Stadlers Art: „Weltfremd, abgehoben und respektlos, während unsere Familien und Senioren jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen“, sagt Antauer und verspricht abschließend: „Wir räumen nach dem 25. Jänner mit diesen unsinnigen, roten Prestigeprojekten auf, leiten jeden Cent zu unseren Bürgern um und sorgen für soziale Gerechtigkeit.“

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