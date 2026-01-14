Gelesene Erinnerungen: Zeitzeug*innenberichte im Jüdischen Museum Wien

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Holocaustgedenktags 2026 startet das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, das Projekt „Gelesene Erinnerungen“.

Holocaust und Schoa werden für viele jüngere Menschen zunehmend abstrakte Begriffe. Nur noch wenige Zeitzeug*innen leben, doch viele Berichte, Geschichten und Erlebnisse sind überliefert. Diese Texte wollen gehört, gelesen und reflektiert werden.

Vom 22. Jänner 2026 an und in den darauffolgenden Wochen verwandelt sich der Project Space im Atrium des Jüdischen Museums Wien in eine offene Lesebühne: An ausgewählten Terminen lesen namhafte Schauspieler*innen Auszüge aus den Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden. Gleichzeitig lädt der Raum Museumsbesucher*innen dazu ein, selbst in den vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus bereitgestellten Büchern zu lesen– allein oder gemeinsam.

Rund 20 Schauspieler*innen aus Burgtheater, Schauspielhaus Wien, Theater in der Josefstadt und Volkstheater folgten dem Aufruf und tragen die Texte unentgeltlich vor. Darunter sind bekannte Stimmen der österreichischen Theaterlandschaft wie Sabine Haupt, Markus Hering, Dörte Lyssewski, Markus Meyer, Tobias Reinthaller, Ulrich Reinthaller, Stefan Suske und Grischka Voss.

Eröffnung:

Donnerstag, 22. Jänner 2026, 17:00–18:30 Uhr

17:00 Uhr: Andrej Agranovski (Volkstheater)

17:15 Uhr: Karoline Reinke (Volkstheater)

17:30 Uhr: Nancy Mensa-Offei (Volkstheater)

17:45 Uhr: Kaspar Locher (Schauspielhaus Wien)

Weitere Lesungen (Auswahl):

Mittwoch, 28. Jänner 17:00 - 18:30

17:00 Uhr Sophia Löffler (Schauspielhaus Wien)

17:15 Uhr Stefan Suske (Volkstheater)

17:45 Uhr Dörte Lyssewski (Burgtheater)

18:00 Uhr Zeynep Buyraç (Burgtheater)

Montag, 02. Februar 17:00 - 18:30

17:00 Uhr Markus Meyer (Burgtheater)

17:15 Uhr Scharmien Zandi (Schauspielhaus Wien)

17:30 Uhr Tobias Reinthaller (Theater in der Josefstad)

17:45 Uhr Sabine Haupt (Burgtheater)

Donnerstag, 05. Februar 17:00 - 18:30

17:00 Uhr Markus Hering (Burgtheater)

17:15 Uhr Grischka Voss (Burgtheater)

17:30 Uhr Zoé Herscovici (MuK)

17:45 Uhr Julian Valerio Rehrl (Theater in der Josefstadt)

Montag, 09. Februar 17:00 - 18:30

17:00 Uhr Dorothee Hartinger (Burgtheater)

17:15 Uhr Dunja Sowinetz (Burgtheater)

17:30 Uhr Florian Tröbinger (Schauspielhaus Wien)

17:45 Uhr Ulrich Reinthaller (Theater in der Josefstadt)

18:00 Uhr Günther Wiederschwinger (Volkstheater)

Weitere Termine und mögliche Zusatzlesungen finden im gesamten Projektzeitraum statt. Hier finden Sie eine laufend aktualisierte Übersicht aller Termine, eventueller Änderungen sowie Anmeldung/Buchung.

„Gelesene Erinnerungen“ist ein Raum der Reflexion: Zuhören, nachdenken und die Geschichten von Überlebenden in unserer Gegenwart spürbar machen.

Der Eintritt ist kostenlos!

Das Projekt ist eine Kooperation mit dem Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus.

Das Jüdische Museum Wien bedankt sich bei: Burgtheater, Schauspielhaus Wien, Theater in der Josefstadt, Volkstheater und der MUK – Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Möbel zur Verfügung gestellt von almuth bene living

Ort:

Jüdisches Museum Wien

Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag, 10:00 bis 18:00

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.