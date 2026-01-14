  • 14.01.2026, 08:05:32
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Glatteisgefahr und abschnittsweise Sichtbehinderungen

Zahlreiche Lkw-Kettenpflichten im ganzen Land

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Mittwoch größtenteils salznass. Im Raum Persenbeug, Pöggstall, Spitz, Kirchberg/Wagram, Waidhofen/Ybbs, Scheibbs, Gaming, Melk, Herzogenburg, Sankt Pölten, Lilienfeld, Neulengbach, Gutenstein, Mödling, Wiener Neustadt und Gloggnitz muss stellenweise mit Glättebildung gerechnet werden. Abschnittsweise gibt es im Wald-, Most- und Industrieviertel sowie im Raum Kirchberg/Wagram auch gestreute Schneefahrbahnen.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel, der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld, der L 72 über den Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach, der L 7078 von Maigen bis Purkersdorf sowie auf der L 7133 von Gut/Steg bis Oberndorf. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 5266 zwischen Plankenstein und Weißenbach sowie auf der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf Schneeketten anlegen.

Im Raum Mödling, Neulengbach, Tulln, Geras, Poysdorf, Baden, Gutenstein, Wiener Neustadt, Hollabrunn, Herzogenburg, Kirchberg/P., Lilienfeld, Mank, Melk, St. Pölten, Pottenbrunn, Amstetten, Blindenmarkt, St. Peter/Au, Scheibbs, Gföhl, Krems, Persenbeug, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Dobersberg, Raabs/Thaya, Retz und Zwettl kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -4 Grad Celsius in Bruck an der Leitha und +4 Grad Celsius in Gloggnitz.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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