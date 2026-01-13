AVISO: Arbeitsbesuch von EU-Parlamentspräsidentin Metsola bei Bundeskanzler Stocker

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 16. Jänner 2026 empfängt Bundeskanzler Christian Stocker die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola zu einem Besuch in Wien. Nach dem Arbeitsgespräch sind Pressestatements geplant.



Die Teilnahme am folgenden Medientermin ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.



Termin für Medien:

Ca. 13.40 Uhr

PRESSESTATEMENTS mit EU-Parlamentspräsidentin Metsola und Bundeskanzler Stocker

Sprachen: Deutsch, Englisch mit Simultandolmetschung

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 13.00 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an dem im Besuchsprogramm vorgesehenen Medientermin ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:

Donnerstag, 15. Jänner 2026: 8.00 – 17.00 Uhr

Freitag, 16. Jänner 2026: 9.00 – 13.30 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

[email protected]

Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53 115 - 202561

E-Mail: [email protected]

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor.