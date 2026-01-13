- 13.01.2026, 13:01:02
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- OTS0103
Termine am 14. Jänner in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.30 Uhr, FPÖ-Pressekonferenz mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und Wirtschaftsexperten Gerald Zmuegg zu „Wirtschaftsmotor Wien – Parallelwelt von SPÖ-Ludwig und Realität der Betriebe“ (1., Rathaus, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss)
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