AVISO: Kreativwirtschaftskonferenz „CIMIx 2026“ bringt Trends, Innovationen und internationale Kooperationen nach Wien

Die internationale Kreativwirtschaftskonferenz „Creative Industries meet Industry – CIMIx 2026“ geht in die vierte Runde. Die Veranstaltung findet vom 27. bis 28. Jänner 2026 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien statt und wird durch virtuelle B2B-Meetings am 29. Jänner 2026 ergänzt. Unter dem Motto „The Transformation Edition“ steht der praxisnahe Austausch internationaler Expert:innen und Entscheidungsträger:innen sowie Vertreter:innen aus Kreativwirtschaft, Wirtschaft und Industrie im Mittelpunkt.

Die CIMIx 2026 bietet nationalen und internationalen Akteur:innen eine strategische Plattform, um neue Geschäftsmodelle, innovative Finanzierungsmöglichkeiten und kreative Strategien für eine nachhaltige Transformation zu diskutieren. Die Konferenz vernetzt etablierte und aufstrebende Branchen wie Film, TV, Musik, Games, Design und Medien mit Unternehmen und Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft und Industrie.

Auf Einladung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA – der Internationalisierungs- und Innovationsagentur der WKÖ – und in Kooperation mit Partnern wie Kreativwirtschaft Austria (KAT), dem Enterprise Europe Network, dem Fachverband für Film- und Musikwirtschaft (FAMA) und EIT Culture & Creativity kommen Teilnehmer:innen aus ganz Europa und darüber hinaus nach Wien, um internationale Kooperationen auszuloten.

Inhaltlich beleuchtet die CIMIx 2026 zentrale Zukunftsthemen an der Schnittstelle von Kreativität, Technologie, Industrie und Wirtschaft. Das Programm umfasst:

inspirierende Keynotes und Podiumsdiskussionen internationaler Expert:innen wie etwa Safa Sharif (Managing Partner bei NAFAYES), Rinat Sherzer (Professorin an der Parsons School of Design, NY / Founder von Of Course Global) und Jack Sibson (Writer-Director bei Kenosha Kickers),

Hands-on-Workshops und Masterclasses,

Best-Practice-Showcases und praxisnahe Deep Dives,

B2B-Matchmaking-Sessions vor Ort und virtuell,

Networking-Events und Abendveranstaltungen zur Vertiefung von Kontakten und Kooperationen.

Ein besonderes Highlight ist die Erstkooperation mit dem Eventformat we:transform derKreativwirtschaft Austria am 27. Jänner, das zusätzliche kreative Impulse, Design Labs und interaktive Formate in das Veranstaltungsprogramm integriert.

Die CIMIx 2026 richtet sich an Kreativschaffende, Unternehmer:innen, Start-ups, Entscheidungsträger:innen, Multiplikator:innen sowie internationale Expert:innen, die an der Schnittstelle von Kreativwirtschaft, Industrie und Innovation tätig sind. Ziel ist es, neue Märkte zu erschließen, internationale Netzwerke auszubauen und transformative Projekte anzustoßen.

Datum & Ort:

Dienstag, 27. Jänner von 9:00 bis 22:00 Uhr und Mittwoch, 28. Jänner 2026 von 10:00 bis 18:00 Uhr – Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Donnerstag, 29. Jänner 2026 von 8:00 bis 18:00 Uhr – Virtuelle B2B-Meetings über www.cimix.at

Anmeldung:

Anmeldung ist bis zum 27. Jänner 2026 möglich über www.cimix.at

Medienvertreter:innen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international durchgeführt, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich.