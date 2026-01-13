  • 13.01.2026, 10:03:32
  • /
  • OTS0051

„Neutral oder naiv? Österreich in der neuen Weltordnung“: ORF-III-„zur SACHE“ am 14. Jänner

Mit Ursula Plassnik, Robert Laimer, Velina Tchakarova und Eric Frey bei Reiner Reitsamer – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Welt steht vor massiven Umbrüchen: Trump greift nach Lateinamerika, Putin droht Europa und Xi will Taiwan. Was kommt als nächstes und wie reagiert Europa bzw. Österreich? Wie stellen wir uns militärisch auf? Wie schützen wir uns?
Darüber diskutieren in einer neuen Ausgabe des ORF-III-Polittalks „zur SACHE“ bei Reiner Reitsamer am Mittwoch, dem 14. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Ursula Plassnik (ehem. Außenministerin, ÖVP), Robert Laimer (Nationalratsabgeordneter und Landesverteidigungssprecher, SPÖ), Velina Tchakarova (Sicherheitsexpertin) und Eric Frey („Der Standard“).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright