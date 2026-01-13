„Neutral oder naiv? Österreich in der neuen Weltordnung“: ORF-III-„zur SACHE“ am 14. Jänner

Wien (OTS) -

Die Welt steht vor massiven Umbrüchen: Trump greift nach Lateinamerika, Putin droht Europa und Xi will Taiwan. Was kommt als nächstes und wie reagiert Europa bzw. Österreich? Wie stellen wir uns militärisch auf? Wie schützen wir uns?

Darüber diskutieren in einer neuen Ausgabe des ORF-III-Polittalks „zur SACHE“ bei Reiner Reitsamer am Mittwoch, dem 14. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Ursula Plassnik (ehem. Außenministerin, ÖVP), Robert Laimer (Nationalratsabgeordneter und Landesverteidigungssprecher, SPÖ), Velina Tchakarova (Sicherheitsexpertin) und Eric Frey („Der Standard“).



Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.