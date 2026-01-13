oekostrom AG-Tochter power2market auf Expansionskurs in Deutschland

Wien (OTS) -

13. Jänner 2026: Die oekostrom AG verkauft 40 Prozent ihrer Anteile am Start Up power2market an die deutsche energate GmbH. Das 2024 in Österreich von Andreas Forster, Senior Energy Expert, Dr. Maximilian Kloess, Geschäftsführer der oeko Handels GmbH und Arno Senoner, Geschäftsführer nea new reality KG, gegründete Unternehmen bietet kostengünstigen Zugang zu Echtzeit-Marktdaten und automatisierte Marktbeobachtung, um Kund:innen wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Künftig soll das Service im gesamten deutschsprachigen Raum zur Verfügung stehen. Die oekostrom AG bleibt mit 11 Prozent weiterhin an power2market beteiligt.

„power2market zeigt exemplarisch, wie aus einer Idee aus unserem Umfeld ein eigenständiges, erfolgreiches Unternehmen entstehen kann“, sagt Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG. „Andreas Forster und Maximilian Kloess sind ausgewiesene Energieexperten und haben mit viel Weitsicht power2market entwickelt und umgesetzt. Dass das Start Up nun gemeinsam mit energate den Schritt in den deutschen Markt setzt, bestätigt unseren Anspruch, Innovationen nicht nur zu ermöglichen, sondern aktiv bis zur Marktreife zu begleiten.“

Energie-Marktdaten in Echtzeit

power2market verfolgt das Ziel, kostengünstige und leicht zugängliche Daten, Informationen und Analysen zum europäischen Energiemarkt bereitzustellen. Das Angebot richtet sich an Stadtwerke, Industrie, Gewerbe oder Produzent:innen von Erneuerbaren, die Energie vermarkten oder beschaffen. Ergänzend dazu bietet power2market umfassende Services an: Zum Leistungsumfang gehören neben Echtzeit-Marktdaten und täglich aktualisierten Marktberichten auch eine automatisierte Marktbeobachtung mittels sogenannter Watchdogs sowie eine API-Anbindung.

Plattform für Innovation

Als Energieunternehmen versteht sich die oekostrom AG nicht nur als Anbieterin von sauberem Strom, sondern auch als Plattform für Innovation. Ziel ist es, neue Ideen aus dem eigenen Umfeld frühzeitig zu unterstützen und in marktfähige Produkte zu überführen. Mit 1. Jänner 2026 hat die oekostrom AG nun 40 Prozent ihrer Anteile an power2market an die energate GmbH veräußert. Gleichzeitig bleibt sie weiterhin an dem Unternehmen beteiligt und begleitet dessen Weiterentwicklung aktiv.

oekostrom AG – für eine saubere Energiezukunft

Seit 25 Jahren gestaltet die oekostrom AG als Pionierin den Wandel hin zu einer sauberen Energiezukunft. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung hervorgegangen, ist sie heute mit über 3.100 Aktionär:innen Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin. Die oekostrom AG versorgt mehr als 120.000 Kund:innen mit 100 % sauberem Strom aus Wind, Sonne und Wasser und betreibt eigene Windparks sowie Agri-Photovoltaikanlagen in Österreich und den Nachbarländern. Beim nationalen Stromanbietertest der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) ging die oekostrom AG als Gesamtsiegerin „Strom“ hervor und wurde damit als beste Stromanbieterin Österreichs ausgezeichnet.