  • 13.01.2026, 09:04:02
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Korosec begrüßt „Österreich-Tarif“ des Verbunds: Entlastung für Pensionistinnen und Pensionisten dringend notwendig

Seniorenbundpräsidentin ruft andere Energieversorger auf, dem Beispiel zu folgen

Wien (OTS) - 

„Der neue ,Österreich-Tarif‘ des Verbunds ist ein wichtiges und richtiges Signal für leistbare Energie in Österreich“, betont Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds, in einer Reaktion auf die Ankündigung von Österreichs größtem Stromkonzern Verbund. Gerade Pensionistinnen und Pensionisten seien von den stark gestiegenen Energiekosten der vergangenen Jahre besonders betroffen.

„Viele ältere Menschen müssen mit oft knappen Einkommen auskommen. Hohe Strom- und Energiekosten treffen sie daher besonders hart. Unter anderem, weil sie im Winter viel zu Hause sind“, sagt Korosec. Ein Tarif von unter 10 Cent pro Kilowattstunde, wie vom Verbund angekündigt, könne spürbare Entlastung im Alltag bringen und ein Stück finanzielle Sicherheit zurückgeben.

Korosec fordert nun auch andere Energieunternehmen auf, dem Beispiel des Verbunds zu folgen. „Leistbare Energie ist kein Luxus, sondern eine Frage der sozialen Verantwortung. Weitere Anbieter sind dringend aufgerufen, ähnliche Angebote zu schaffen und damit ihren Beitrag zur Entlastung der älteren Generation zu leisten“, sagt Korosec. „Der ,Österreich-Tarif‘ zeigt: Günstigere Energiepreise sind möglich. Jetzt braucht es Nachahmer.“

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