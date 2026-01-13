FW Wien-Präsident Ronald Walter: Postenschacher rund um Wirtschaftskammer Wien ist ein Schlag ins Gesicht der Unternehmer.

Wien (OTS) -

Aktuelle Medienberichte über mutmaßliche Postenvergaben im familiären Umfeld der Spitze der Wirtschaftskammer Wien sind schwer erschütternd und bestätigen die seit Jahren geäußerte Kritik an den Strukturen der Kammer. Was hier öffentlich wird, ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines Systems, das sich immer weiter von den Interessen der Unternehmer entfernt.

Mitten in Rezession, Kostenexplosion und wachsender Bürokratielast entsteht der Eindruck, dass Kammerfunktionen zur Versorgung des eigenen Umfelds genutzt werden, während hunderttausende Betriebe verpflichtet sind, dieses System mit Zwangsbeiträgen zu finanzieren. Das ist ein Affront gegenüber all jenen, die tagtäglich Verantwortung übernehmen, Arbeitsplätze sichern und den Standort tragen.

Gerade in einer Phase massiver Vertrauens- und Reformkrise wären Transparenz, Zurückhaltung und Verantwortungsbewusstsein zwingend erforderlich. Stattdessen verfestigt sich der Eindruck eines Systems aus Privilegien, Postenschacher und interner Selbstbedienung – fernab der Lebensrealität der Unternehmer.

Die Freiheitliche Wirtschaft verurteilt diese Vorgänge klar und unmissverständlich. Ein Pflichtsystem ohne echte Kontrolle, Wettbewerb und Konsequenzen begünstigt strukturell Machtmissbrauch. Solange Unternehmer keine Wahlfreiheit haben, bleiben solche Auswüchse möglich.

Die Konsequenz ist eindeutig: Pflichtmitgliedschaft beenden, Kammer demokratisieren, Privilegien abbauen. Nur eine freiwillige Interessenvertretung, die sich Vertrauen, Leistung und Transparenz täglich neu erarbeiten muss, kann glaubwürdig sein.

Präsident der FW-Wien, Ronald Walter dazu:

„Wenn sich der Eindruck verfestigt, dass Kammerfunktionen zur Versorgung des familiären Umfelds genutzt werden, ist das ein massives Alarmsignal. Unternehmer zahlen verpflichtende Beiträge und erwarten eine saubere, wirksame Interessenvertretung – keinen Selbstbedienungsapparat. Dieses Pflichtsystem ist in dieser Form nicht mehr tragbar und muss grundlegend reformiert oder beendet werden.“