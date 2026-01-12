Österreichische Post AG übernimmt ungarischen Paketdienstleister

Wien/Budapest (OTS) -

Die Österreichische Post AG übernimmt 100 Prozent des ungarischen Paketdienstleisters Delivery Solutions Zrt., der unter der Marke SAMEDAY Hungary bekannt ist. Alle Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, Kund*innenverträge wie mit eMAG, einem der größten ungarischen Online-Händler, sowie die Infrastruktur werden übernommen. Dazu gehören rund 1.100 Paketstationen, die in Express One Hungary, einer 100-prozentigen Tochter der Österreichischen Post, integriert werden. Damit verdoppelt Express One Hungary auf einen Schlag die Anzahl der Paketstationen in Ungarn und bietet seinen Kund*innen eines der größten Out-of-Home-Netzwerke zum Paketempfang in Ungarn an. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Kartellbehörden und für ausländische Direktinvestitionen und wird abgeschlossen, sobald die erforderlichen Zustimmungen vorliegen.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Kurze Zeit nach der Akquisition des bulgarischen E-Commerce-Dienstleisters euShipments.com setzen wir einen weiteren Wachstumsschritt in Osteuropa. Die Übernahme von SAMEDAY Hungary entspricht unserer Strategie, mit gezielten Akquisitionen im internationalen Paketgeschäft weiter zu wachsen. Wir stärken damit unsere Marktposition in Ungarn, schaffen ein starkes Fundament für Innovation und Wachstum und zeigen: Die Österreichische Post ist als Unternehmensgruppe gut aufgestellt, um neue Impulse in Südost- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus zu setzen. “

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Wir können die Infrastruktur beider Unternehmen ideal miteinander kombinieren und zusätzliche Synergien heben. Mit dem Neubau des Logistikzentrums von Express One Hungary in Budapest und der Erweiterung unseres Netzwerks an Paketstationen unterstreichen wir unseren Anspruch als attraktive Paketdienstleisterin in unserem Nachbarland. “

Lucian Baltaru, CEO, SAMEDAY Group: „ Diese Entscheidung ist ein logischer nächster Schritt in der Entwicklung des Unternehmens, der die nächste Phase unseres Wachstums unterstützt und es uns ermöglicht, unsere Ressourcen dort einzusetzen, wo wir für unsere Partner und Kunden die größte Wirkung erzielen können. Wir sind zuversichtlich, dass Express One Hungary und die Österreichische Post AG die Vision von SAMEDAY weiterführen werden, Kurierdienste anzubieten, die vorhersehbar, flexibel und nahtlos in den Alltag der Menschen integriert sind. Ungarn war der erste internationale Markt, in dem wir unsere eigenen Aktivitäten gestartet haben, und die dort gesammelten Erfahrungen haben uns wertvolle Erkenntnisse geliefert und dazu beigetragen, den Rahmen für die regionale Expansion des Unternehmens zu gestalten. “

Über SAMEDAY Hungary

SAMEDAY ist eine Marke des gleichnamigen rumänischen Kurierdienstes, der im Jahr 2007 als Speziallogistiker mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, Same-Day- und Next-Day-Lieferung für Banken und medizinische Einrichtungen gegründet wurde. 2010 wurden klassische Transportdienstleistungen im Paketversand zum Portfolio hinzugefügt, 2020 wurde die Tochtergesellschaft Delivery Solutions Zrt. in Ungarn gegründet. Bereits im ersten Jahr wurden unter der Marke SAMEDAY Hungary mehr als eine Million Pakete transportiert, heute bewegt das Unternehmen monatlich Paketmengen im siebenstelligen Bereich. Das Unternehmen beschäftigt rund 230 Personen und verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 22 Millionen Euro.