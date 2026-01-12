FPÖ – Vilimsky: „Karl Habsburg verlässt wertkonservativen Kurs seines Vaters und biedert sich linken EU-Eliten an“

Wien (OTS) -

In einer Reaktion kritisiert Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament, die jüngsten Aussagen von Karl Habsburg scharf. Dieser habe sich mit seinen Angriffen auf die Fraktion „Patrioten für Europa“ nicht nur im Ton vergriffen, sondern auch offen gegen die politische Linie seines Vaters gewandt.

„Was Karl Habsburg da von sich gegeben hat, ist eine ideologisch verblendete Brandrede gegen all jene, die für ein Europa der souveränen Vaterländer eintreten“, so Vilimsky. Es sei beschämend, wie sich Habsburg zum Sprachrohr jener Kräfte mache, die eine zentralistische EU wollen und alles Nationale diskreditieren. „Dass er dabei die FPÖ und ihre Partner als ‚falsche Patrioten‘ oder gar als ‚fünfte Kolonne Moskaus‘ bezeichnet, ist eine Grenzüberschreitung der Sonderklasse“, betont Vilimsky.

Besonders irritiert zeigt sich Vilimsky über den historischen Bruch innerhalb der Habsburg-Dynastie: „Sein Vater, Otto von Habsburg, war ein wertkonservativer Europäer, der trotz Differenzen stets einen respektvollen Umgang pflegte – auch mit der FPÖ. Karl Habsburg hingegen hat sich offen den linken Eliten und der Brüsseler Bürokratie verschrieben.“

„Wer heute gegen die FPÖ und andere patriotische Kräfte in Europa polemisiert, verrät nicht nur seine eigene Tradition, sondern stellt sich auf die Seite jener, die Meinungsfreiheit durch Meinungsvorgaben ersetzen wollen. Die Fraktion „Patrioten für Europa“ ist derzeit die einzige politische Kraft auf europäischer Ebene, die konsequent für Frieden, Freiheit und Wohlstand sowie für eine Kooperation souveräner Nationalstaaten auf Augenhöhe kämpft. „Gerade das sollte jedem echten Wertkonservativen ein Anliegen sein und keine Zielscheibe für diffamierende Angriffe“, so Vilmsky.