- 12.01.2026, 12:32:32
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- OTS0082
Termine am 13. Jänner in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 12.00 Uhr, 7. Wiener Landtag auf Verlangen (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
(Schluss)
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