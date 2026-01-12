Nächstes Sport-Märchen? Handball-Herren-EM 2026: Österreichs Vorrunden-Spiele live in ORF 1

Wien (OTS) -

Im letzten freundschaftlichen Länderspiel vor der EHF EURO 2026 musste sich in Paris die ÖHB-Auswahl Slowenien 31:36 (15:20) beugen. Am 13. Jänner erfolgt die Anreise nach Dänemark, wo man ab Donnerstag in Herning im Zweitagesrhythmus in der EURO-Vorrunde auf Deutschland, Spanien und Serbien trifft. Die EHF EURO 2026 geht von 15. Jänner bis 1. Februar in Dänemark, Norwegen und Schweden über die Bühne.



Österreich erwartet bei der EHF EURO 2026 in der Vorrundengruppe A in Herning (DEN) ein kleines Déjà-vu. Wie schon bei der vergangenen Europameisterschaft trifft man auf den zweifachen Welt- und Europameister Spanien. Zudem kommt es wie schon in der Qualifikation zu einem neuerlichen Wiedersehen mit Deutschland. Aus Topf 4 komplettiert Serbien die Gruppe.

In der Vorrunde der EHF EURO 2024 schrieb Österreich ein kleines Handball-Märchen. Kroatien und Spanien knöpfte man jeweils ein Unentschieden ab, zog in die Hauptrunde ein und schickte die Iberer nach Hause. Für den bevorstehenden Kontinentalwettkampf wurden Österreich und Spanien erneut zusammengelost. Damit geht es für den neuen Teamchef Iker Romero gegen sein Heimatland, mit dem er als Spieler 2005 den WM-Titel holte.

Die Live-Übertragungen in ORF 1 und ORF SPORT +:

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Donnerstag, 15. Jänner, 17.50 Uhr, OSP: Vorrunde Spanien – Serbien

Donnerstag, 15. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1: Vorrunde Deutschland – Österreich

Freitag, 16. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Vorrunde Dänemark – Nordmazedonien

Samstag, 17. Jänner, 17.50 Uhr, ORF 1: Vorrunde Österreich – Spanien

Samstag, 17. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Vorrunde Serbien – Deutschland

Sonntag, 18. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Vorrunde Rumänien – Dänemark

Montag, 19. Jänner, 17.50 Uhr, ORF 1: Vorrunde Österreich – Serbien

Montag, 19. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Vorrunde Deutschland – Spanien

Dienstag, 20. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Vorrunde Dänemark – Portugal

Mittwoch, 21. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Vorrunde Schweden – Kroatien

Donnerstag, 22. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde

Freitag, 23. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde

Samstag, 24. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde

Sonntag, 25. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde

Montag, 26. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde

Dienstag, 27. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde

Mittwoch, 28. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde

Freitag, 30. Jänner, 17.35 Uhr, OSP: Semifinale

Freitag, 30. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Semifinale

Sonntag, 1. Februar, 15.05 Uhr, OSP: Spiel um Platz 3

Sonntag, 1. Februar, 17.50 Uhr, OSP: Finale

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Die Kommentatoren sind Johannes Hahn (bis 19. Jänner, 22. bis 25. Jänner) und Johannes Karner (20. und 21. Jänner, ab 26. Jänner), als Co-Kommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Mit Streams der ORF-TV-Berichterstattung, Storys und Tabellen covern sport.ORF.at und ORF ON (eigene Videokollektion) die heurige Handball-EM umfassend, wobei das österreichische Team selbstverständlich ganz besonders im Fokus steht. Auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT informieren laufend über das Turnier.